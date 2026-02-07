Bratu je htio dati vlastito srce, a tijekom bogate karijere bio je u zagrljaju brojnih slavnih dama

Ashton Kutcher rođen je 7. veljače 1978. samo nekoliko minuta nakon brata blizanca Michaela. Imao je 13 godina kada se morao suočiti s dvije bolne životne situacije. Njegovi roditelji su se rastali, a glumčev brat je trebao na hitnu operaciju transplantacije srca. Michael je rođen s cerebralnom paralizom zbog koje je imao niz problema u životu, no slavni brat uvijek ga je branio. Kada je Ashton o tome javno progovorio, Michael se naljutio, no kasnije je shvatio da je to najbolje što mu se dogodilo u životu. Glumac je roditeljima u jednom trenutku navodno rekao da si želi oduzeti život kako bi njegov brat mogao nastaviti živjeti. Htio je da mu transplantiraju Ashtonovo srce, no u posljednji trenutak su liječnici obitelji rekli kako će Michael dobiti srce čovjeka poginulog u prometnoj nesreći.

Ashton se s majkom, bratom i starijom sestrom preselio u Homestead, gdje se njegova majka ponovno udala. Ondje je nastavio sudjelovati u školskim predstavama te je shvatio da se želi baviti glumom, no u pubertetu je puno tulumario, što se odrazilo i na njegovo školovanje. Upisao je fakultet u Iowi te je nakon nekog vremena ipak odlučio učiti, a upravo tamo prišao mu je agent jedne agencije te mu je ponudio nekoliko poslova. Radio je kao model, osvajao je natjecanja, a pozirao je za velike marke kao što je Calvin Klein. Tijekom jednoga snimanja kasnih 90-ih upoznao je svoju buduću djevojku, glumicu January Jones.

U proljeće 1998. godine dobio je ulogu Michaela Kelsa u seriji "Lude sedamdesete" koja mu je lansirala glumačku karijeru. Zahvaljujući svom humoru i karizmi osvojio je publiku diljem svijeta. S ostatkom ekipe iz serije odmah se sprijateljio te su nerijetko i zajedno izlazili u Los Angelesu.

Urban Zen Stephan Weiss Apple Awards - New Year | Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL

Talent za kameru nastavio je reality serijom "Punk'd" koja je bazirana na spačkama slavnima kao što su Justin Timberlake, Hilary Duff i Tyra Banks. Tijekom godina ostvario je niz zapaženih uloga u filmovima kao što su "Čovječe, gdje mi je auto?", "Domino efekt", "Samo seks", "Jobs" i brojni drugi. Vratio se na male ekrane u humorističnoj seriji "Dva i pol muškarca", u kojoj je zamijenio Charlieja Sheena, te je glumio u Netflixovoj uspješnici "The Ranch".

Kutcher je nerijetko pažnju privlačio svojim privatnim životom. Jedna od njegovih prvih djevojaka, Ashley Ellerin, ubijena je dok su bili zajedno. Glumac je svjedočio na suđenju njezinom ubojici koji je kasnije osušen na doživotnu kaznu, a upravo glumčevo svjedočanstvo pomoglo je istrazi da utvrde vrijeme njezine smrti. Na sudu je rekao kako su imali dogovoreni spoj te večeri, no ona se nikada nije pojavila.

Foto: WA / AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATI

Krajem 2002. ljubio je Brittany Murphy s kojom je glumio u hit filmu "Upravo vjenčani". Godinu kasnije svijet je obišla vijest da je Ashton u vezi sa starijom kolegicom Demi Moore. Njihova veza često je bila tema tabloida, no u tom trenutku im ništa nije smetalo. Pred oltar su stali 2005. godine, a djeveruše su im bile Demine kćeri iz braka s Bruceom Willisom.

Par se razišao 2011., a godinu kasnije u javnost je procurila informacija da Ashton ljubi bivšu kolegicu iz serije "Lude sedamdesete", Milu Kunis. Zaručili su se 2014., a iste godine objavili su da čekaju prvo dijete. Vjenčali su se u Kaliforniji 2015., a godinu nakon dobili su i drugo dijete.