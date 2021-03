Bridgerton, serija koja je zaludila publiku, prati raskošnu londonsku elitu iz 19. stoljeća i potragu debitantica za odgovarajućim mužem. Dok 'Lady Whistledown' komentira najnovije spletke i tračeve sa bogatih zabava, vraća nas u vrijeme 'Tračerice' koja je bila apsolutni hit - samo što umjesto modnih kombinacija Upper East Sidea, u Bridgertonu uživamo u raskošnim haljinama, korzetima, odijelima i kostimima te ere.

Glavni lik serije je Daphne Bridgerton koju glumi Phoebe Dynevor (25), prelijepa djevojka iz velike, imućne obitelji koja postaje omiljena kraljičina debitantica u potrazi za mužem.



Daphne upoznaje različite muškarce koji bi je mogli oženiti, ali se dogovori s bratovim prijateljem, a ujedno i najzgodnijim i najbogatijim muškim likom - vojvodom od Hastingsa (Rege-Jean Page (30)), da će se pretvarati da su zainteresirani jedno za drugo. Tako bi Daphne dobila što bolje udvarače, a djevojke bi bile manje opsjednute vojvodom koji se jedva brani od žena.

Vojvoda odmah na početku daje do znanja da ga ženidba ne interesira i da nikad neće željeti djecu, što Daphne prihvati ali je vidljivo da ga želi promijeniti.



Postoji nešto u ljudskoj prirodi što nas privlači likovima kao što je vojvoda od Hastingsa. Emocionalno nedostupan muškarac - muškarac koji drži svoje interese na prvom mjestu, ne posvećuje dovoljno pažnje svojoj boljoj polovici, nije zreo ili ne zna funkcionirati u ozbiljnom odnosu - žene takve muškarce smatraju idealnim 'projektima'. Nadaju se, baš kao Daphne, da će upravo one biti te koje će ga promijeniti. Ali vojvoda od Hastingsa je takav karakter da on ne želi biti promijenjen, za njega su njegovi ideali bitniji od ljubavi. Baš kao 'Faca' iz 'Sex i grada', vojvoda jasno daje do znanja da on ne želi brak, ali ga u ženskom umu to čini samo još većim izazovom.

Kako vrijeme prolazi, Daphne se sve više zaljubljuje u vojvodu, a i on sam počinje imati osjećaje za Daphne, znajući da njih dvoje nemaju budućnost jer se njegovi ciljevi ne podudaraju sa ženidbom. Takav toksičan odnos u stvarnom svijetu bio bi osuđen na propast jer je teško promijeniti nekoga, pogotovo kad se on ne želi promijeniti.

Vojvoda ne razmišlja o njih dvoje kao zajednici, već isključivo o svojim željama, a Daphne se nada će ona dospjeti na njegovu listu prioriteta. U toj opčinjenosti zgodnim vojvodom, Daphne dobiva i druge, bolje ponude za brak. Odbija puno bolje muškarce s kojima bi imala sve što je oduvijek željela radi vojvode kojem ona nikad nije na prvom mjestu i koji se igra njenim osjećajima. To je problem ljubavi, problem koji je i danas uvelike prisutan: ono što je pred nama često nam nije dovoljno uzbudljivo pa ganjamo 'projekte', ljude radi kojih na koncu odbijemo 'prinčeve' - bolje ponude.

Postoji li svejedno sretan završetak za prelijepu Daphne i zgodnog vojvodu - to vam neću otkriti! Na proljeće počinje snimanje druge sezone koja nas, po svemu sudeći, neće razočarati.