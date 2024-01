Britney Spears: 'Nikada se neću vratiti u glazbenu industriju!'

Britney Spears (42) nedavno se osvrnula na društvenim mrežama na šuškanja kako snima svoj novi album.

- Samo da razjasnimo da je većina vijesti smeće. Stalno govore da se obraćam nasumičnim ljudima da napravim novi album. Nikad se neću vratiti u glazbenu industriju - napisala je u novoj objavi.

Pojasnila je kako je napisala nekoliko pjesama u posljednje dvije godine.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- Kada pišem, pišem iz zabave ili pišem za druge ljude! Za one od vas koji ste pročitali moju knjigu, postoji mnogo toga što ne znate o meni... Napisala sam preko 20 pjesama za druge ljude u posljednje dvije godine. Ja sam 'ghostwriter' i iskreno uživam u tome - poručila je Britney.

Osvrnula se i na nedavne napise o svojoj knjizi 'The Woman In Me', koja je otkrila neke od nikada ispričanih detalja iz njezine veze s Justinom Timberlakeom, ranog djetinjstva i karijere.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Ljudi također govore da je moja knjiga objavljena ilegalno, bez mog odobrenja, i to je daleko od istine. Jeste li čitali vijesti ovih dana? Ja sam voljena i blagoslovljena - dodala je Britney.

Inače, Britney je 13 godina bila pod konzervatorstvom, njen otac Jamie kontrolirao joj je cijeli život, financijska sredstva, izlaske i objave na društvenim mrežama.

Foto: Beverley Rouse/PRESS ASSOCIATION

Nedavno je izvor za strane medije otkrio kako pjevačica misli da je Sam, njezin odnedavno bivši suprug, potajno radio s njezinim ocem i davao mu informacije koje su mu pomogle da nastavi nadzor nad njom.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Podsjetimo, Britney je sa Samom Asgharijem krenula u vezu 2017. godine kada su se upoznali na snimanju spota. U braku su proveli godinu dana, a već u svibnju ove godine se počelo šuškati da imaju probleme u odnosu. Krajem ljeta potvrdili su kako je ljubavi došao kraj.