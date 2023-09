Britney Spears objavila bizarnu snimku. Plesala s noževima pa poručila: 'Samo se malo igram'

Britney Spears (41) ne odustaje od videa u kojima polugola pleše u svojoj dnevnoj sobi. Ovaj put imala je i pomalo bizarne rekvizite, ogromne noževe.

- Danas sam se počela igrati s noževima! Ne brinite, nisu pravi! Noć vještica dolazi!! - napisala je u opisu.

Pjevačica često objavljuje različite koreografije iz svog doma u Kaliforniji, a sad je pozirala u kratkom topu sa točkicama i bijelim gaćicama. Poskakivala je i vrtjela se dok je mahala noževima oko glave, dok je pogledom pratila kameru.

Zbog čudnog ponašanja, obožavatelji su i ranije izrazili zabrinutost i strah za njeno stanje, posebno nakon razvoda.

Foto: Instagram

Ugasila je i komentare, te se, kako piše Daily Mail, u zadnje vrijeme posvetila završnim detaljima na knjizi koja bi trebala izići do kraja godine, 'The Woman in Me'.

Bivšeg supruga je navodno spomenula tek na par mjesta, a zbog predbračnog ugovora, neće profitirati od prodaje knjige. Sredinom kolovoza potvrdila je da se razvodi od fitness trenera Sama Asgharija (29), nakon 14 mjeseci braka, a prema predbračnom ugovoru, Sam je trebao dobiti milijun dolara za svake dvije godine braka provedenih s pjevačicom, što se, zbog iznenadnog razvoda, neće dogoditi.

POGLEDAJTE KAKO ZVUČI PJESMA IZ LEGENDARNOG 'KUMA' NA HARMONICI:

POGLEDAJTE VIDEO: ONO KAD JE PSIHIJATAR 'LUĐI' OD TEBE