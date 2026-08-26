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Brooke Shields objavila, pa brzo izbrisala fotografije u kupaćem koje je snimila u Hrvatskoj

Piše 24sata,
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Brooke Shields objavila, pa brzo izbrisala fotografije u kupaćem koje je snimila u Hrvatskoj
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
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Na fotografijama glumica pozira u kupaćem kostimu ispod vodopada i s prijateljicama na rubu broda. Na videu se vidi kako skače u rijeku, nakon čega ju je voda odnijela nizvodno.

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Brooke Shields (61) objavila je na svom Instagramu nekoliko fotografija i video s ljetovanja u Hrvatskoj, a zatim ih brzo izbrisala. Kako piše britanski The Sun koji je objavio fotografije, na njima Brooke pozira u kupaćem kostimu ispod vodopada i s prijateljicama na rubu broda. Na videu se vidi kako skače u rijeku, nakon čega ju je voda odnijela nizvodno.

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No, nakon što je fotografije i snimke objavila na svom profilu, Brooke ih je ubrzo obrisala, bez ikakvog objašnjenja. Nije poznato jesu li fotografije snimljene prije mjesec dana kada je zvijezda filma 'Plava laguna' snimljena na Krki i u Skradinu ili nekom drugom prilikom. 

Prije mjesec dana, na službenom profilu Nacionalnog parka Krka pohvalili su se glumičinim posjetom.

- Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni! - napisali su ispod fotografije. 

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