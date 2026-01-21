Obavijesti

NICOLE GA PODRŽALA

Brooklyn Beckham i Toni Kukoč skupa igrali golf: 'Baš stresno!'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Peter Casey/REUTERS

Na zahtjevnom terenu Beckham se mučio, a izgubljene loptice i udarci izvan terena izazvali su podsmijeh publike. Navijači nisu skrivali nezadovoljstvo

Brooklyn Beckham (26) lani je u rujnu nastupao a celebrity All Star golf utakmici u New Yorku, a igrao je u paru s legendarnim hrvatskim košarkašem Tonijem Kukočem, dok su im protivnici bili Eli Manning i komičar Colin Jost.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Peter Casey/REUTERS

Na zahtjevnom terenu Beckham se mučio, a izgubljene loptice i udarci izvan terena izazvali su podsmijeh publike. Navijači nisu skrivali nezadovoljstvo, a pojedini komentari s tribina bili su i otvoreno podrugljivi.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Peter Casey/REUTERS

Dok su Manning i Jost uživali ovacije, Brooklyn je uglavnom hodao pognute glave.

U cijeloj situaciji najveća podrška bio mu je Kukoč, koji ga je bodrio i čestitao mu na svakom uspješnijem udarcu. Nakon poraza 7,5 - 3,5, Brooklyn je priznao da mu iskustvo nije bilo lako.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Peter Casey/REUTERS

- Publika nije bila na mojoj strani, bilo je stresno, ali to sam očekivao. Tek nekoliko tjedana ozbiljnije igram golf i dao sam sve od sebe - rekao je pa priznao kako mu je velika podrška bila i supruga Nicola Peltz.

