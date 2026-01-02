Obavijesti

Show

Komentari 0
START JE SUTRA

Bućanova supruga Sara o Reliju Dakar: Ne bojim se, čekamo da nam se dečki vrate s peharom

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Bućanova supruga Sara o Reliju Dakar: Ne bojim se, čekamo da nam se dečki vrate s peharom
1
Foto: Privatni album/

Uvjeti na reliju u zapadnom dijelu Saudijske Arabije bit će nesmiljeni, ali dečki su itekako spremni na utrku, koja počinje 3. siječnja. Na Badnjak su krenuli u Saudijsku Arabiju

Novu godinu dočekali smo u našem bivku, puštali smo balone uz tradicionalne pjesme, ples i hranu. Bilo je to zanimljivo iskustvo, ali 15 minuta nakon ponoći već smo bili u krevetu i zaspali snom pravednika, javio nam se iz Saudijske Arabije Dušan Bućan.

Glumac je prije nekoliko godina naumio konjima poći do Crnog mora, što je i ostvario, potom je vozio motokros na Velebitu, a davno je poželio i na slavni Reli Dakar. To mu se ove godine ostvarilo, u suradnji s Jurjem Šebaljem. Na Badnjak su krenuli u Saudijsku Arabiju, nedavno su preuzeli auto i spremaju se za utrku, koja počinje u Yanbuu, u zapadnom dijelu Saudijske Arabije, 3. siječnja, a ondje završava 17. siječnja.

- Vrlo je uzbudljivo ovdje, ima automobila, kamiona, motocikala, svi se pripremaju za utrku, nabrijani su, ali pozitivno. Ovo izgleda kao veliko selo koje je puno šatora, vozila, ali i nasmiješenih lica - prenio nam je dojmove Bućan.

storyeditor/2026-01-01/WhatsApp_Image_2025-12-31_at_16_19_31.jpeg
Foto: Privatni album/

Njihova Toyota Land Cruiser spremna je za utrku, ovih dana imaju sitne ispravke i prilagođavanje za utrku. Automobilom je oduševljen. Oni će voziti u kategoriji Classic, gdje su stariji automobili, svaki u svojoj dekadi. Tako je njihova Toyota iz 1992. godine.

ADRENALIN I BRZINA Dušan Bućan javio se uoči relija Dakar: Pogledajte 'pilu' s kojom on i Šebalj kreću u avanturu
Dušan Bućan javio se uoči relija Dakar: Pogledajte 'pilu' s kojom on i Šebalj kreću u avanturu

- Rađen je baš za Reli Dakar. Šebalj ga je izabrao i to je moćan auto, oduševljen sam. Išli smo na probne vožnje, testiramo sebe, ali i svoje vozilo, za ono što nas očekuje, a to će biti mnogo teže i kompliciranije. Ispravljamo neke pogreške - dodao je Bućan.

Na putovanje su ga ispratili supruga Sara i jednogodišnja kći Zoa. One su u Golinji s prijateljicama i susjedama dočekale novu godinu, s Dušanom su u kontaktu videopozivima.

- Zoa viče 'tata, tata', 'mama' još ništa. Dobro smo, pomažu nam susjedi i u brizi o konjima i psima - rekla nam je Sara Hdagha.

ODUŠEVLJEN AUTOMOBILOM Dušan Bućan odlazi s Jurajem Šebaljem na Reli Dakar: 'Pitao me je kakav sam u matematici'
Dušan Bućan odlazi s Jurajem Šebaljem na Reli Dakar: 'Pitao me je kakav sam u matematici'

Uvjeti će na slavnom reliju biti nesmiljeni, ali Sara kaže da straha nema.

- Ma ne, pa dečki su se pripremili i znaju što rade. Čekamo ih da se vrate s peharom - rekla nam je optimistična supruga glumca zagrebačkog HNK. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati
ČESTO SE SKIDALA

FOTO Za Demi Moore golišave scene nikada nisu bile problem, no operacije nije htjela priznati

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja je ove godine proslavila 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...
LIJEPE I SREĐENE

Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...

Mama i kći modno su se uskladile pa su tako nosile zlatne haljine, a nakon toga su pozirale u crvenima. S njima je za Novu bio i voditelj Dalibor Petko
FOTO Melania Trump zasjala u novogodišnjoj noći: Zbog skupih štikli dekolte pao u drugi plan
NOVOGODIŠNJI LUKSUZ

FOTO Melania Trump zasjala u novogodišnjoj noći: Zbog skupih štikli dekolte pao u drugi plan

Predsjednik SAD-a Donald Trump i Melania Trump Novu godine dočekali su s članovima i gostima u Trumpovom klubu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, a svu su pažnju ukrale odvažne skupocjene štikle prve dame.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026