Bućanova supruga Sara o Reliju Dakar: Ne bojim se, čekamo da nam se dečki vrate s peharom

Novu godinu dočekali smo u našem bivku, puštali smo balone uz tradicionalne pjesme, ples i hranu. Bilo je to zanimljivo iskustvo, ali 15 minuta nakon ponoći već smo bili u krevetu i zaspali snom pravednika, javio nam se iz Saudijske Arabije Dušan Bućan.

Glumac je prije nekoliko godina naumio konjima poći do Crnog mora, što je i ostvario, potom je vozio motokros na Velebitu, a davno je poželio i na slavni Reli Dakar. To mu se ove godine ostvarilo, u suradnji s Jurjem Šebaljem. Na Badnjak su krenuli u Saudijsku Arabiju, nedavno su preuzeli auto i spremaju se za utrku, koja počinje u Yanbuu, u zapadnom dijelu Saudijske Arabije, 3. siječnja, a ondje završava 17. siječnja.

- Vrlo je uzbudljivo ovdje, ima automobila, kamiona, motocikala, svi se pripremaju za utrku, nabrijani su, ali pozitivno. Ovo izgleda kao veliko selo koje je puno šatora, vozila, ali i nasmiješenih lica - prenio nam je dojmove Bućan.

Foto: Privatni album/

Njihova Toyota Land Cruiser spremna je za utrku, ovih dana imaju sitne ispravke i prilagođavanje za utrku. Automobilom je oduševljen. Oni će voziti u kategoriji Classic, gdje su stariji automobili, svaki u svojoj dekadi. Tako je njihova Toyota iz 1992. godine.

- Rađen je baš za Reli Dakar. Šebalj ga je izabrao i to je moćan auto, oduševljen sam. Išli smo na probne vožnje, testiramo sebe, ali i svoje vozilo, za ono što nas očekuje, a to će biti mnogo teže i kompliciranije. Ispravljamo neke pogreške - dodao je Bućan.

Na putovanje su ga ispratili supruga Sara i jednogodišnja kći Zoa. One su u Golinji s prijateljicama i susjedama dočekale novu godinu, s Dušanom su u kontaktu videopozivima.

- Zoa viče 'tata, tata', 'mama' još ništa. Dobro smo, pomažu nam susjedi i u brizi o konjima i psima - rekla nam je Sara Hdagha.

Uvjeti će na slavnom reliju biti nesmiljeni, ali Sara kaže da straha nema.

- Ma ne, pa dečki su se pripremili i znaju što rade. Čekamo ih da se vrate s peharom - rekla nam je optimistična supruga glumca zagrebačkog HNK.