Mlada glumica i umjetnička direktorica kazališta 'Mala scena' Buga Marija Šimić (28) nedavno je na društvenim mrežama podijelila svoju ispovijest o dijagnozi poremećaja hiperaktivnosti ADHD-a.

- Put do dijagnoze je krenuo još 2018. godine kada sam krenula na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju. Shvatila sam kako se s nekim stvarima ne mogu nositi i kako trebam pomoć. I onda kada sam preuzela kazalište Mala scena i kada sam shvatila kako me moji zaposleni ne mogu pratiti, a sada kada sam ja ta koja mora raditi strukturu, sve se raspada, rekla sam - ‘uredu, ne možemo ovako nastaviti jer ćemo svi poludjeti’ - rekla je Buga Marija za RTL.hr.

Nakon toga je krenula na testiranje koje je imalo tri kruga i poslije dva i pol mjeseca je napokon dobila službenu dijagnozu.

- Nadam se da će to još više ljudi potaknuti da potraže pomoć, neovisno s kojim se problemom nose u životu, malim ili veliki - napisala je Buga u objavi na Instagramu, a dijagnoza je iznenadila i njenu mamu glumicu Vitomiru Lončar (62).

- Moram priznati kako je na početku bila dosta iznenađena, ali moja mama kakva je, dva dana je provela čitajući o ADHD-u, razgovarale smo jako puno i na kraju svega toga mi je napisala: sada mi je sve jasno - ispričala je Buga.

Buga je preuzela rukovođenje kazalištem svojih roditelja Vitomire i Ivice Šimića (68) koji su se preselili u Kinu, a roditelji imaju još jedan veliki razlog za ponos jer je Buga prošle godine dobila Nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje u predstavi za djecu i mlade 'Sunce djever i Neva Nevičica'.

- To je bio jako poseban osjećaj. To sam sanjala cijeli život. Taj sam govor vježbala odmalena, moje plišane igračke su me se naslušale. Poseban je doživljaj stajati tamo s tom nagradom u rukama i živjeti ono o čemu sanjate zaista otkada znate za sebe - rekla je Buga.