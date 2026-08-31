Burne reakcije srušile planove za Met Galu 2027. Otkazali veliku izložbu Johna Galliana

Tek mjesec dana nakon što je Metropolitan Museum of Art najavio veliku izložbu posvećenu Johnu Gallianu, od svega se odustalo. Njujorški Met i kontroverzni britanski dizajner objavili su da se izložba John Galliano: Horizons, planirana za proljeće 2027., ipak neće održati. Muzej će naknadno objaviti što će je zamijeniti, kao i detalje Met Gale 2027.

Izložba je trebala obuhvatiti više od četiri desetljeća Gallianove karijere, od njegove diplomske kolekcije na londonskom Central Saint Martinsu 1984. godine, preko rada za Givenchy i Christian Dior, sve do Maison Margiele. Bila bi to prva velika muzejska izložba koja bi obuhvatila cijeli njegov kreativni opus.

Foto: Mousse

Met Gala 2027., koja će se održati 3. svibnja, trebala je biti svečani uvod u izložbu, dok bi ona za javnost bila otvorena od 9. svibnja 2027. do 9. siječnja 2028. godine. No najava je ubrzo izazvala brojne kritike zbog Gallianove prošlosti. Dizajner je 2011. dobio otkaz u Dioru nakon što su u javnost izašle snimke na kojima iznosi antisemitske i druge uvredljive komentare.

Na jednoj od snimki rekao je i da voli Hitlera. Iste godine francuski sud proglasio ga je krivim zbog javnih uvreda povezanih s podrijetlom, vjerom, rasom ili etničkom pripadnošću. Posebnu pažnju privukao je i datum Met Gale. Prvi ponedjeljak u svibnju 2027. pada na 3. svibnja, kad zalaskom sunca počinje Yom HaShoah, dan sjećanja na žrtve Holokausta.

Odluka da upravo Galliano bude u središtu izložbe povezane s Met Galom zato je izazvala dodatno nezadovoljstvo, osobito u židovskoj zajednici. AP navodi da su kritike stizale i od političara u New Yorku. Met pritom nije namjeravao prešutjeti kontroverze iz Gallianove prošlosti. U prvotnoj najavi izložbe naveli su da bi se postav bavio i pitanjem odnosa umjetničkih postignuća, etičke odgovornosti i institucionalnog priznanja.

Nakon brojnih rasprava ipak su odlučili da izložbe neće biti.

- Nakon mnogo razmišljanja i razgovora sa svima uključenima, s velikom sam tugom odlučio da je najbolje da se izložba u ovom trenutku ne održi - poručio je Galliano.

Dodao je kako i dalje preuzima odgovornost za bol koju su njegove riječi u prošlosti nanijele, posebno židovskoj i azijskoj zajednici, te da ne želi da rasprava oko njega dovede Met u težak položaj ili zasjeni rad Costume Institutea. Odluku je podržala i Anna Wintour, dugogodišnja Gallianova prijateljica i jedna od ključnih osoba Met Gale. Poručila je kako smatra da je njegova odluka hrabra te da i Galliano i muzej imaju njezinu punu podršku.

Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija

Kustos Costume Institutea Andrew Bolton priznao je da je najavljena izložba izazvala bol i zabrinutost te također podržao odluku da se od nje odustane. Met zasad nije otkrio što će zamijeniti izložbu John Galliano: Horizons. Novi koncept proljetne izložbe Costume Institutea, kao i detalji Met Gale 2027., bit će objavljeni naknadno.