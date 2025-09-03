Splićanka Kata plakala u 'Životu na vagi': Dovela sam se do toga da ne mogu sjesti na pod...

Novo jutro u 'Životu na vagi' počelo je u kuhinji, gdje je Domagoj u šaljivom tonu poručio: "Danas puretina i riža s brokulom, a poslije desert - čokoladice… Može?" Ekipa se nasmijala, ali svi su brzo shvatili da će hrana, njihova najveća slabost, i ovoga puta igrati glavnu ulogu.

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote.

Foto: RTL

"Vidjet ćete u čemu najviše griješite", poručuje Martina, a kandidati su svjesni da ih očekuje puno učenja o zdravoj prehrani. "Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto", kaže Sneki, a Marija dodaje: "Mene je sramota."

Poseban zadatak čeka povratnike Antoniju i Ivicu - trenutak u kojem će pokazati jesu li spremni dokazati sebi i drugima koliko su do sada napredovali, a na redu je i prvo vježbanje devete sezone!

Foto: RTL

"Prije prvog treninga sam jako nervozna, ne znam što očekivati. Pretpostavljam da će biti teško i naporno", iskrena je bila Kate. Marija se, s druge strane, našalila na račun svih: "Nitko nije u kondiciji, gegamo se ko pingvini."

Foto: RTL

"Ono što mi napisali u dnevnicima prehrane - prenijela sam na stol", objasnila je nutricionistica te otkrila da negdje nisu otkrili količine pa je procijenila količine na osnovu toga kako se hrani većina građana Hrvatske, što im je dočarala i vrčevima u kojima su se nalazile masti, šećeri, sol, kava, razni napitci… kako bi i oni, a i gledatelji vidjeli u čemu najviše griješe. Za ovaj zadatak u vrčevima su bili obojena tekućina, pijesak, gips dok je ostala hrana donirana u obližnja poljoprivredna gospodarstva.

- A sramote brate, ja sam sve tamanila. Kruh sam jela nenormalno. S 25 godina sam pretila osoba - rekla je Marija.

Najmanje šećera pojeo je Ivica. Pohvalili su ga.

- Ne pijem gazirana pića, nisam kolač probao... nešto sam morao izbaciti - rekao je.

Kasnije su se Mirna i Edo posvetili 'povratnicima' Antoniji i Ivici koji nisu sudjelovali u jučerašnjem izazovu pa su željeli da ga sad odrade. Za razliku od prošle sezone, kada nisu mogli hodati nekoliko metara, sada su krenuli lakše, i to uzbrdo, i samo se nadali da neće morati stajati. Pred kraj izazova Antoniju su preplavile emocije, a Ivica je ponosan što ga je odradio bez stajanja! "Mislim da će biti ponosni i moji klinci supruga", dodao je i nastavio bodriti Tonku, koja se rasplakala kad je ušla u cilj.

Mirna i Edo počeli su žestoko s prvim treningom jer za nekoliko dana slijedi crvena linija i kandidat s najslabijim rezultatom - napustit će show!

Splićanka Katarina ušla je u show s jasnim ciljem, želi svojoj kćeri podariti majku punu energije, volje i života.

- Dovela sam se do toga da ne mogu sjesti na pod - rekla je uz suze. Trener Edo ju je bodrio.