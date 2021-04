Bivša glumica Cameron Diaz (48) glumila je u brojnim poznatim filmovima, no posljednja uloga bila joj je još 2014. godine u adaptaciji mjuzikla Annie.

U nedavnom intervjuu za Yahoo Finance, u kojem je promovirala svoj brend vina Avaline, Diaz je opet govorila o tome zašto je uzela pauzu od glume.

- Jednostavno sam na drugom mjestu u životu sad - rekla je govoreći o svom obiteljskom životu sa suprugom Benjijem Maddenom i kćeri Raddix koju je rodila lani s 47 godina.

- Sad sam tu i nikad u životu nisam bila ispunjenija - rekla je.

Dodala je kako je obitelj jednostavno najbolja stvar za nju.

- Nemam više ono što je potrebno za snimanje filmova - nastavila je.

- Sva moja energija je ovdje - rekla je.

Diaz je otkrila i kako ju je na promjenu karijere nadahnula prijateljica producentica koja je odlučila osnovati obitelj. Kaže kako je njezina obitelj počela evoluirati pa se i ona odlučila 100% posvetiti obiteljskom životu - i nikad nije požalila.

O povratku glumi zasad ne razmišlja, no ako se to dogodi, bit će kad bude spremna za to.