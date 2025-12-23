Obavijesti

NOVA ZANIMLJIVA EPIZODA

'Cash or Trash': Borni prodali zlatni sat iz 1974. za 3700 eura!

'Cash or Trash': Borni prodali zlatni sat iz 1974. za 3700 eura!
Najviše interesa izazvao je zlatni sat s narukvicom od 18 karata koji je donio Franjo, umirovljenik iz Osijeka. Sat je dobio na poklon od brata prilikom vjenčanja 1974. godine

Nova epizoda 'Cash or Trasha' pokazala je da, unatoč interesu za neobične i rijetke predmete, kupce ipak najčešće privlače klasici s jasnom materijalnom vrijednošću. Predmeti koji su se ovaj put našli pred stručnjacima donijeli su kombinaciju znatiželje, pregovaranja i osobnih odluka koje su na kraju presudile njihovoj sudbini.

ZLATNI ULOV Tintarnica, enigmatičan stalak i zlatni sat s posebnom pričom u novoj epizodi Cash or Trasha!
Tintarnica, enigmatičan stalak i zlatni sat s posebnom pričom u novoj epizodi Cash or Trasha!

Na procjenu je tako prvo stigla Željka, školska pedagoginja iz Jastrebarskog, s tintarnicom do koje je došla prilikom kupnje nekretnine u kojoj je predmet bio ostavljen.

- Predmet koji sam donijela je jako zanimljiv, ljudi u pravilu znaju o čemu se radi, nekako samo mu ime govori što bi moglo biti - rekla je Željka.

- Riječ je o poprilično lijepoj tintarnici, ekstra klase izrade. Napravljena je od bakra, bila je pozlaćena. Donja strana je u potpunosti očuvana, dok je gornja znatno potrošenija. Period je otprilike između 1880. i 1900. godine, a moja procjena je oko 75 eura - rekao je Ilam.

Početne ponude na samoj aukciji kretale su se između 20 i 58 eura, što Željku ipak nije zadovoljilo. Nakon dodatnih pregovora, Stjepan je ponudio 80 eura, a Željka je odlučila prihvatiti ponudu, čime je tintarnica dobila novog vlasnika.

- Nije to posebno skup predmet, ima nedostataka, ali zanimljiv je i bit će dio moje zbirke - rekao je Stjepan.

NOVA EPIZODA 'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući
'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući

Sljedeći predmet izazvao je niz nagađanja. Mislav, chef kuhinje iz Krapinskih Toplica, donio je stalak za skulpturu nepoznate namjene.

- Donio sam predmet za koji nisam siguran što je. Pretpostavljam da je star preko sto godina, možda iz razdoblja art décoa, ali moguće i stariji - rekao je.

- Riječ je o vrlo interesantnom komadu. Izrada je gruba i daje prostora za razmišljanje o njegovoj izvornoj funkciji. Rekao bih da je napravljen stotinjak godina nakon empirskog razdoblja, možda kao nosač stupa. Moja procjena je 250 eura - zaključio je Ilam.

Iako su ponude u sobi trgovaca dosegnule čak 320 eura, Mislav nije bio spreman prodati predmet te ga je ipak odlučio zadržati.

Najviše interesa izazvao je zlatni sat s narukvicom od 18 karata koji je donio Franjo, umirovljenik iz Osijeka. Sat je dobio na poklon od brata prilikom vjenčanja 1974. godine, a unaprijed je jasno istaknuo svoja očekivanja. Franjo je za sat priželjkivao cijenu od 6000 eura.

- Ako mi daju ponudu ispod zamišljene cijene, sat ostaje kod mene - poručio je. Ilam je procjenu temeljio na tržišnoj vrijednosti zlata i mehanizma.

- Sat nije ispravan, ali to se može servisirati. Ima briljantine, tržišna cijena zlata je trenutno 91 euro, a mehanizam je originalan. Moja procjena iznosi 6200 eura - rekao je.

U sobi trgovaca sat je izazvao iznimno velik interes. Ponude su se kretale od 3000 do 3700 eura, a nakon pregovora Franjo je odlučio prihvatiti ponudu i prodati sat Borni. Razlog prodaje bila je želja da novac daruje unucima.

- Dobro je u životu imati zlato. Vremena se mijenjaju, a moj djed me naučio da je zlato najsigurnija valuta - rekla je Borna nakon kupnje.

VEČERAS NOVA EPIZODA Vaza stara više od 150 godina i pojas iz Sinja: Hoće li procjene opravdati očekivanja u 'Cashu'?
Vaza stara više od 150 godina i pojas iz Sinja: Hoće li procjene opravdati očekivanja u 'Cashu'?

Epizoda je još jednom pokazala da u 'Cash or Trashu' odluke ne ovise isključivo o procjenama, već i o osobnim pričama, emocijama i trenucima u kojima vlasnici odlučuju hoće li se s predmetom oprostiti ili ga zadržati. Koji će se novi predmeti naći pred trgovcima i kakve će odluke obilježiti sljedeću emisiju, gledatelji će doznati na Novoj TV.

