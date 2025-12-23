'Cash or Trash': Borni prodali zlatni sat iz 1974. za 3700 eura!

Nova epizoda 'Cash or Trasha' pokazala je da, unatoč interesu za neobične i rijetke predmete, kupce ipak najčešće privlače klasici s jasnom materijalnom vrijednošću. Predmeti koji su se ovaj put našli pred stručnjacima donijeli su kombinaciju znatiželje, pregovaranja i osobnih odluka koje su na kraju presudile njihovoj sudbini.

Na procjenu je tako prvo stigla Željka, školska pedagoginja iz Jastrebarskog, s tintarnicom do koje je došla prilikom kupnje nekretnine u kojoj je predmet bio ostavljen.

- Predmet koji sam donijela je jako zanimljiv, ljudi u pravilu znaju o čemu se radi, nekako samo mu ime govori što bi moglo biti - rekla je Željka.

- Riječ je o poprilično lijepoj tintarnici, ekstra klase izrade. Napravljena je od bakra, bila je pozlaćena. Donja strana je u potpunosti očuvana, dok je gornja znatno potrošenija. Period je otprilike između 1880. i 1900. godine, a moja procjena je oko 75 eura - rekao je Ilam.

Foto: NOVA TV

Početne ponude na samoj aukciji kretale su se između 20 i 58 eura, što Željku ipak nije zadovoljilo. Nakon dodatnih pregovora, Stjepan je ponudio 80 eura, a Željka je odlučila prihvatiti ponudu, čime je tintarnica dobila novog vlasnika.

- Nije to posebno skup predmet, ima nedostataka, ali zanimljiv je i bit će dio moje zbirke - rekao je Stjepan.

Sljedeći predmet izazvao je niz nagađanja. Mislav, chef kuhinje iz Krapinskih Toplica, donio je stalak za skulpturu nepoznate namjene.

- Donio sam predmet za koji nisam siguran što je. Pretpostavljam da je star preko sto godina, možda iz razdoblja art décoa, ali moguće i stariji - rekao je.

- Riječ je o vrlo interesantnom komadu. Izrada je gruba i daje prostora za razmišljanje o njegovoj izvornoj funkciji. Rekao bih da je napravljen stotinjak godina nakon empirskog razdoblja, možda kao nosač stupa. Moja procjena je 250 eura - zaključio je Ilam.

Iako su ponude u sobi trgovaca dosegnule čak 320 eura, Mislav nije bio spreman prodati predmet te ga je ipak odlučio zadržati.

Foto: NOVA TV

Najviše interesa izazvao je zlatni sat s narukvicom od 18 karata koji je donio Franjo, umirovljenik iz Osijeka. Sat je dobio na poklon od brata prilikom vjenčanja 1974. godine, a unaprijed je jasno istaknuo svoja očekivanja. Franjo je za sat priželjkivao cijenu od 6000 eura.

- Ako mi daju ponudu ispod zamišljene cijene, sat ostaje kod mene - poručio je. Ilam je procjenu temeljio na tržišnoj vrijednosti zlata i mehanizma.

- Sat nije ispravan, ali to se može servisirati. Ima briljantine, tržišna cijena zlata je trenutno 91 euro, a mehanizam je originalan. Moja procjena iznosi 6200 eura - rekao je.

Foto: NOVA TV

U sobi trgovaca sat je izazvao iznimno velik interes. Ponude su se kretale od 3000 do 3700 eura, a nakon pregovora Franjo je odlučio prihvatiti ponudu i prodati sat Borni. Razlog prodaje bila je želja da novac daruje unucima.

- Dobro je u životu imati zlato. Vremena se mijenjaju, a moj djed me naučio da je zlato najsigurnija valuta - rekla je Borna nakon kupnje.

Epizoda je još jednom pokazala da u 'Cash or Trashu' odluke ne ovise isključivo o procjenama, već i o osobnim pričama, emocijama i trenucima u kojima vlasnici odlučuju hoće li se s predmetom oprostiti ili ga zadržati. Koji će se novi predmeti naći pred trgovcima i kakve će odluke obilježiti sljedeću emisiju, gledatelji će doznati na Novoj TV.