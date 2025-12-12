'Cash or Trash': Sat iz 1830. su prodali za 420€, a raritetna kutija ostala bez novog vlasnika

U novoj epizodi 'Cash or Trasha' gledatelji su upoznali predmete koji su sa sobom donijeli karakter, priče i emocije svojih vlasnika. Iako su Ilamove procjene kod nekih izazvale iznenađenje, atmosfera u studiju bila je toliko živahna da su se stručnjaci u jednom trenutku čak i rasplesali.

Prvi u emisiji predstavio se Dominik, 31-godišnji kolekcionar i vlasnik restauratorskog obrta iz Zagreba, koji je donio bidermajerski stolni komodni sat star gotovo dvjesto godina.

- Donio sam jedan predmet za koji ću vam samo reći da iako je neispravan, točan je dva puta dnevno - rekao je kroz smijeh.

Ilam je odmah primijetio nekoliko detalja: 'Ono što ja primjećujem je da je jedan dio nadodan. S obzirom da ima problema u radu, imamo problem što se tiče stakla i na brojčaniku, što je kolekcionarima bitno. Ima isto par oštećenja i par napuknuća. Ja bih ga procijenio na 330 eura.'

Foto: NOVA TV

Dominik je procjeni pristupio simpatično i britko: 'Jednostavno što mogu reći je da se mogu složiti da se ne slažemo.'

Ipak, nadao se da će licitacija izvući više. Trgovci su nudili između 100 i 370 eura, a trenutak preokreta dogodio se kada se u pregovore uključio Stjepan.

Dominik mu je dao do znanja da za manje od 500 eura ne želi prodati, dok je Stjepan tvrdio da mu je 400 eura maksimum. Nakon nekoliko krugova licitacije, dogovor je postignut, a sat je prodan za 420 eura.

- Zadovoljan sam sa 420 eura. Ne gledam na to kao na nekakvu pobjedu jer to ćemo odmah pretočiti u drugi sat - zaključio je Dominik, sretan što je predmet našao novi dom.

Sljedeći je stigao Tomislav, operativni voditelj, koji je donio starinski Yashica fotoaparat.

- Predmet koji donosim na procjenu sada se ne koristi često, iako se u povijesti dosta koristio i zabilježio je mnoge uspomene u obitelji - rekao je.

Ilam je odmah izdvojio zanimljivosti: 'Ima dva objektiva. Ovaj gornji objektiv služi za fokusiranje i kadriranje, a ovaj donji je taj koji okida fotografiju. To je dosta interesantan fotoaparat. Ispravan je, lijepo je stanje. Ja ću ga procijeniti na 130 eura.'

Foto: NOVA TV

Tomislav je procjenom bio zadovoljan, a trgovci su brzo pokazali interes. Ponude su se nizale sve do 170 eura, kada je fotoaparat pripao Lani.

- Nije mi žao što sam fotoaparat prodao Lani. Nadam se da će joj koristiti barem upola koliko je koristio nas i stvoriti nove uspomene - rekao je Tomislav.

Lana je također bila zadovoljna kupnjom i dodala: 'Na kraju smo mi to super odradili. Ta akcija mi je bila predivna.'

Epizodu je zaključio Ante Toni, koji je donio neobičnu, dekorativnu kutiju za nakit ili sitnice.

- Donosim predmet koji je vrlo neobičan. Raritet je. Takav predmet ne postoji na tržištu - izjavio je.

Ilam je odmah objasnio kontekst izrade: 'S obzirom da nema oznaku, ja ne mogu ovo procijeniti kao srebrni predmet. Najvjerojatnije je napravljena u Njemačkoj, eventualno u Nizozemskoj. Ovo je neorenesansni predmet s kraja 19. stoljeća.'

Foto: NOVA TV

Nakon testiranja površine potvrdio je da kutija ipak nije srebro, te ju je procijenio na 180 eura. Trgovci su nudili do 200 eura, no Ante Toni nije bio spreman odvojiti se od kutije. Iako je postojala realna šansa za prodaju, srce je prevagnulo, pa se tako predmet ipak vraća kući.

Foto: NOVA TV

Epizoda je završila s dvije uspješne prodaje i jednim predmetom koji, barem zasad, zadržava svog vlasnika. Hoće li se u sljedećoj epizodi ponovno plesati, pregovarati, iznenađivati ili razočarati, gledatelji će doznati u novom izdanju 'Cash or Trasha' na Novoj TV.