'Cash or Trash': Yasa trenirku su prodali za 90 eura, a povijesna karta iz 1684. otišla za 150 €

Nova epizoda emisije 'Cash or Trash' ponovno je donijela širok raspon predmeta. Od vintage sportske odjeće, zagonetne figure, pa sve do karte Hrvatske stare više od tri stoljeća, a njihovi vlasnici suočili su se s ponudama koje su ih katkad iznenadile, a katkad razočarale.

Epizodu je otvorio Jure iz Splita, građevinar koji je u studio donio Yasa trenirku, odjevni predmet kakav se danas rijetko može vidjeti u originalnom obliku.

- Donio sam jedan odjevni predmet koji se više ne proizvodi, a ima sentimentalnu vrijednost iz prijašnjih vremena - rekao je Jure, prisjećajući se trenutka kad ju je pronašao u zagrebačkom second hand shopu.

Tada mu je odmah zapela za oko, pa ju je spontano kupio i čuvao više od godinu dana.

Ilam je objasnio da se radi o trenirci jugoslavenske proizvodnje iz Varaždina, iz vremena kada je tvornica Yasa bila sinonim za kvalitetne sportske artikle.

- Meni je dobra trenirka, sviđa mi se što je iz jugoslavenskog asortimana. Procijenit ću je na 50 eura - rekao je Ilam.

Jure je ipak imao drugačiju matematiku: 'Vi je procijenite na 50, a ja je procjenjujem na sto eura. To je neka moja realna cijena i nešto ispod toga ne bih volio prihvatiti.'

Na aukciji su se nadmetale ponude od 10 eura naviše, a naposljetku je Gangster ponudio 90 eura, što je Jure prihvatio bez premišljanja.

- Osjećam se odlično. Prodao sam predmet koji sam donio i jako sam zadovoljan - rekao je nakon izlaska iz studija.

Nakon sportskog nostalgijskog početka, studio je ispunila sasvim drugačija energija. Marina iz Poreča, koja vodi antikvarijat, donijela je figuru koju je kupila na sajmu u Italiji i koja joj je, kako je ispričala, u posljednjih mjesec dana postala posebno draga.

- Vidjelo ju je tisuću ljudi, ali nitko je nije prepoznao. Meni je predobra i mislim da ovakvi predmeti zaslužuju da ih javnost vidi - rekla je.

Iako je Marina predmet procjenjivala između 800 i 2500 eura, Ilam je ponudio potpuno drugačiju perspektivu.

- Figura je vjerojatno s kraja 19. stoljeća ili prijelaza na 20. Ali važna stvar je da nije bronca, nego legura koja podsjeća na špijater. To joj nažalost značajno smanjuje vrijednost. Procjenjujem je na 120 eura - rekao je.

Marina nije skrivala iznenađenje, no željela je vidjeti aukciju do kraja. Trgovci su nudili sve više, a najviša ponuda iznosila je 210 eura. Ipak, Marina nije bila spremna prihvatiti tu cijenu.

- Nisam razočarana. Nije sve stvar kupi prodaj. Možda nešto treba i ostati - zaključila je, odlučivši predmet vratiti kući.

Atmosferu je potom preuzela emotivna i povijesno snažna priča Antonia iz Zadra. Na procjenu je donio kartu Hrvatske iz 1684. godine, nasljeđe svog djeda.

- To je ostavština moje obitelji. Karta pokazuje kako je Hrvatska izgledala u 17. stoljeću, cijelu obalu i Dalmaciju. Dugo je stajala sačuvana nakon djedove smrti i pomislio sam da bi možda mogla završiti u muzeju ili arhivi - rekao je Antonio.

Ilam je objasnio kako su karte tog doba izrađivane od mljevene tkanine lana i pamuka koja se prešala u kalupima. Unatoč starosti, procjena je bila skromna.

- Moja procjena je 25 eura - rekao je Ilam, naglašavajući da starost ne znači nužno visoku tržišnu vrijednost.

Antonio je i prije aukcije rekao da mu novac nije presudan: 'Ova karta ima veću sentimentalnu vrijednost nego novčanu. Ako ne postigne bolju cijenu, neću je prodavati.'

No trgovci su vidjeli potencijal, pa su se ponude kretale sve do 150 eura. Najvišu je dao Denis, a Antonio je prihvatio.

- Zadovoljan sam što sam prodao. Meni bi doma samo stajala na zidu, a Denisu će možda bolje koristiti nego meni - rekao je nakon prodaje.

Epizoda je tako donijela jednu uspješnu vintage modnu prodaju, jednu figuru koja će još neko vrijeme čekati svog idealnog kupca i jednu povijesnu kartu koja je nakon tri stoljeća pronašla novog vlasnika. Hoće li sljedeći prodavatelji biti spremni odvojiti se od svojih priča i koliko će ih tržište iznenaditi, gledatelji će doznati u idućoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.