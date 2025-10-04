Cassie Ventura, bivša djevojka Seana Diddyja Combsa, preko odvjetnika komentirala presudu

Bivša djevojka Seana Diddyja Combsa, Cassie Ventura, preko svog odvjetnika komentirala je odluku suca Aruna Subramania prema kojoj je Diddy u petak osuđen na nešto više od četiri godine zatvora zbog dvije presude povezane s prostitucijom.

U izjavi je Cassien odvjetnik Doug Wigdor rekao: "Iako ništa ne može poništiti traumu koju je prouzročio Combs, kazna koja mu je izrečena priznaje utjecaj ozbiljnih prijestupa koje je počinio.", javlja TMZ.

Nastavio je: "Uvjereni smo da će uz podršku svoje obitelji i prijatelja gospođa Ventura nastaviti s liječenjem znajući da su njezina hrabrost bili nadahnuće mnogima".

Uoči izricanja presude u petak, Cassie je napisala emotivno pismo sucu, moleći ga da razmotri bol koju su ona i druge žrtve pretrpjele. Svoje vrijeme s Combsom opisala je kao "najtraumatičnije i najstrašnije poglavlje" svog života.

Podsjetimo, Diddy se na suđenju u petak ispričao žrtvama.

- Želim se ponovno osobno ispričati Cassie Ventura i svim žrtvama obiteljskog nasilja - rekao je Diddy.

Također se ispričao Jane Doe, koja je na suđenju svjedočila pod pseudonimom.

- Nisam te htio povrijediti - rekao je. Ispričao se i svojoj djeci te majci, rekavši da ih nije htio povrijediti i da zaslužuju bolje.

Combs je od suca tražio milost, dok su tužitelji rekli kako se Combs ne kaje.

- Nemam koga kriviti osim sebe, naučio sam lekciju - rekao je.

Sudac kaže da su dokazi koje je sud vidio protiv Combsa "ogromni", misleći na "divljački video" Combsa kako tuče Cassie Venturu u hotelskom hodniku i fotografije "rasjekotina i modrica". Kaže da je potrebna značajna kazna kako bi bila odvraćajuća i kako bi se poslala poruka.