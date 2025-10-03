Sean Diddy Combs osuđen je na nešto više od četiri godine zatvora, ispričao se žrtvama

Završeno je suđenje Seanu 'Diddyju' Combsu, a sudac Arun Subramanian osudio ga je na 50 mjeseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine. Combs je osuđen u dvije točke zbog prijevoza radi prostitucije.

Diddyjevi odvjetnici su prije nekoliko dana molili suca da mu izrekne kaznu do 14 mjeseci zatvora, dok su tužitelji tražili da bude kažnjen s 11 godina iza rešetaka.

Na suđenju se Combs ispričao žrtvama.

- Želim se ponovno osobno ispričati Cassie Ventura i svim žrtvama obiteljskog nasilja - rekao je Diddy, piše BBC.

Također se ispričao Jane Doe, koja je na suđenju svjedočila pod pseudonimom.

- Nisam te htio povrijediti - rekao je. Ispričao se i svojoj djeci te majci, rekavši da ih nije htio povrijediti i da zaslužuju bolje.

Combs je od suca tražio milost, dok su tužitelji rekli kako se Combs ne kaje.

- Nemam koga kriviti osim sebe, naučio sam lekciju - rekao je.

Sudac kaže da su dokazi koje je sud vidio protiv Combsa "ogromni", misleći na "divljački video" Combsa kako tuče Cassie Venturu u hotelskom hodniku i fotografije "rasjekotina i modrica". Kaže da je potrebna značajna kazna kako bi bila odvraćajuća i kako bi se poslala poruka.

Podsjetimo, uvjetna mu je već pet puta odbijena. I sam Diddy uputio je pismo sucu Arunu Subramanianu uoči presude, u kojem priznaje da je bio “slomljen” u trenutku uhićenja, te navodi da je sada trijezan i želi pokazati da se promijenio.

Naime, rap mogul je prije tri mjeseca proglašen krivim po dvije točke optužnice za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je izbjegnuo doživotni zatvor. Samo dva dana nakon što mu je odbijena oslobađajuća presuda i novo suđenje, 55-godišnji Diddy napisao je pismo na četiri stranica koje je uputio sucu, u kojem ga moli za 'milost'.

Tužitelji su tražili da Combs bude kažnjen sa više od 11 godina zatvora (135 mjeseci). Obrana je pak tvrdila da bi optimalna kazna bila najviše 14 mjeseci, uzimajući u obzir da je Combs već proveo značajan period u pritvoru od rujna 2024. do presude.