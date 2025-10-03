Diddy uputio sucu dirljivo pismo i moli za milost: 'Užasno sam pogriješio, prestravljen sam...'

Sean 'Diddy' Combs uputio je pismo sucu uoči presude koja se očekuje danas tijekom dana. Naime, rap mogul je prije tri mjeseca proglašen krivim po dvije točke optužnice za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je izbjegnuo doživotni zatvor. Samo dva dana nakon što mu je odbijena oslobađajuća presuda i novo suđenje, 55-godišnji Diddy napisao je pismo na četiri stranica koje je uputio sucu Arunu Subramanianu, u kojem ga moli za 'milost'.

Combs je u pismu istaknuo kako preuzima punu odgovornost za svoje pogreške i izražava iskreno žaljenje zbog sve boli koju je prouzročio drugima, prenosi People. Kaže kako je proživio 'najteže dvije godine života', a samo sebe može kriviti za situaciju u kojoj se našao.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Referirajući se na snimke nadzornih kamera na kojima se vidi da Comba tuče svoju bivšu djevojku Cassandru Venturu u hotelskoj sobi te na fotografije koje su prikazane tijekom suđenja, a na kojima se vide brutalne ozljede koje je Ventura zadobila, Combs kaže da mu se "sve to svakodnevno iznova vrti po glavi".

- Doslovno sam izgubio razum. Užasno sam pogriješio što sam udario ženu koju sam volio. Žao mi je zbog toga i zauvijek ću žaliti. Obiteljsko nasilje će biti težak teret koji ću zauvijek nositi sa sobom - napisao je reper.

Prisjetio se i dana provedenih u pritvoru u Brooklynu te kaže da je bilo dana kada je želio "odustati od sebe" te je smatrao kako je "bolje da je mrtav".

- Stara verzija mene je umrla u zatvoru i rođen sam novi ja - rekao je Combs.

Combs je rekao da je vrijeme u zatvoru provodio "čitajući knjige, pišući, vježbajući ili na terapiji". Combs je također istaknuo napredak koji je postigao dok je bio u zatvoru, uključujući to što je "prvi put u 25 godina sasvim trijezan" te je pokrenuo šestotjedni tečaj poslovanja i poduzetništva za ostale zatvorenike.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Danas vas molim za milost ne samo zbog mene, već zbog moje djece. Bog me blagoslovio sa sedmero prekrasne djece - tri dina i četiri kćeri. Pogriješio sam kao otac, ali i kao sin. Nisam bio tu za svoju majku kada me ona najviše trebala. Dok vam pišem ovo pismo, prestravljen sam potpuno. Prestravljen sam što ne mogu više ni sekunde biti daleko od svoje majke i djece. Više me nije briga za slavu i novac. Ništa na svijetu mi nije važnije od moje obitelji - zaključio je Diddy u pismu.

Naveo je kako je izgubio sve što je u životu gradio, a sve zbog toga što mu je ugled potpuno uništen radi suđenja.

- Između svih svojih gubitaka i životnih lekcija, mogu sa sigurnošću reći da se više nikada neću naći na nekom kaznenom sudu i ne vjerujem da bi bilo tko drugi napravio nešto slično poput mene, samo zbog kazne koju sam dobio. Ako mi date šansu, volio bih podijeliti svoju priču s ljudima kako bih spriječio barem jednu osobu da napravi pogreške koje sam ja napravio - kaže reper. Combs je završio svoje pismo moleći suca da ga "učini primjerom što osoba može napraviti ako joj se pruži druga prilika".

Seanu Combsu prijeti do 20 godina iza rešetaka, a njegovi odvjetnici su prije nekoliko dana molili suca da mu izrekne kaznu do 14 mjeseci zatvora. Uvjetna mu je već pet puta odbijena

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS