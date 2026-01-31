Obavijesti

UMRLA NAKON KRATKE BOLESTI

Catherine O’Hara prije smrti imala problema s disanjem

Catherine O’Hara prije smrti imala problema s disanjem
Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa izjavio je da su u petak rano ujutro, u 4:48, zaprimili poziv s glumičine adrese zbog 'neimenovane ženske osobe stare oko 70 godina'

Legendarna glumica Catherine O'Hara preminula je u petak u 72. godine. Njen predstavnik potvrdio je da je zvijezda filmova 'Sam u kući' i serije 'Schitt's Creek' umrla nakon kratke bolesti, a obitelj će u njezinu čast održati "privatnu proslavu života", piše magazin People.

UMRLA U 72. GODINI Catherine O'Hara je nekoliko sati prije smrti hitno prevezena u bolnicu u teškom stanju...
Catherine O'Hara je nekoliko sati prije smrti hitno prevezena u bolnicu u teškom stanju...

Iza sebe je ostavila supruga Bo Welcha, s kojim je bila u braku 33 godine, te dvojicu odraslih sinova, Lukea i Matthewa.

LMKMEDIA_HOME_ALONE_2-LOST_IN_NEW_YORK-FILM-LMK110-100
Foto: Supplied by LMK / IPA

Osim toga, nedugo nakon objave o smrti, glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa izjavio je da su u petak rano ujutro, u 4:48, zaprimili poziv s glumičine adrese zbog 'neimenovane ženske osobe stare oko 70 godina'. Rekao je kako je Catherine  prevezena u bolnicu 'u teškom stanju'. Prema zvučnoj snimci poziva hitnoj službi, osoba je imala 'poteškoća s disanjem'.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Macaulay Culkin, koji je glumio njezinog sina u blagdanskom klasiku 'Sam u kući', oprostio se dirljivom objavom na Instagramu.

LMKMEDIA_HOME_ALONE-FILM-LMK110-33
Foto: Supplied by LMK / IPA

- Mama. Mislio sam da imamo vremena. Htio sam više. Htio sam sjediti na stolici pokraj tebe. Čuo sam te, ali imao sam ti još toliko toga za reći. Volim te. Vidimo se kasnije - napisao je uz njihove zajedničke fotografije.

