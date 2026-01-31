Catherine O’Hara prije smrti imala problema s disanjem

Legendarna glumica Catherine O'Hara preminula je u petak u 72. godine. Njen predstavnik potvrdio je da je zvijezda filmova 'Sam u kući' i serije 'Schitt's Creek' umrla nakon kratke bolesti, a obitelj će u njezinu čast održati "privatnu proslavu života", piše magazin People.

Foto: Hubert Boesl

Iza sebe je ostavila supruga Bo Welcha, s kojim je bila u braku 33 godine, te dvojicu odraslih sinova, Lukea i Matthewa.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Osim toga, nedugo nakon objave o smrti, glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa izjavio je da su u petak rano ujutro, u 4:48, zaprimili poziv s glumičine adrese zbog 'neimenovane ženske osobe stare oko 70 godina'. Rekao je kako je Catherine prevezena u bolnicu 'u teškom stanju'. Prema zvučnoj snimci poziva hitnoj službi, osoba je imala 'poteškoća s disanjem'.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Macaulay Culkin, koji je glumio njezinog sina u blagdanskom klasiku 'Sam u kući', oprostio se dirljivom objavom na Instagramu.

Foto: Supplied by LMK / IPA

- Mama. Mislio sam da imamo vremena. Htio sam više. Htio sam sjediti na stolici pokraj tebe. Čuo sam te, ali imao sam ti još toliko toga za reći. Volim te. Vidimo se kasnije - napisao je uz njihove zajedničke fotografije.