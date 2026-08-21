Četiri braka i ljubav s mlađim muškarcem: Ovako danas živi Samantha iz 'Seksa i grada'

Kim Cattrall rođena je 21. kolovoza 1956. godine u Liverpoolu u Engleskoj, no već kada je imala tri mjeseca njezina se obitelj preselila u Kanadu. Kada je Kim imala 11 godina, obitelj se privremeno vratila u Englesku kako bi se brinula o njezinoj bolesnoj baki. Upravo je taj povratak imao velik utjecaj na njezinu budućnost. U londonskom West Endu prvi je put pogledala kazališnu predstavu, Wildeovu komediju "Važno je zvati se Ernest", i ostala očarana glumom. Krenula je na satove glume na Londonskoj akademiji glazbene i dramske umjetnosti, a ubrzo je dobila i prve uloge u lokalnim kazališnim predstavama. Nakon povratka u Kanadu, sa 16 godina nastavila je obrazovanje u Banff School of Fine Arts. Potom se preselila u New York, gdje je dobila stipendiju za prestižnu American Academy of Dramatic Arts.

Prvu značajniju filmsku priliku Kim Cattrall dobila je vrlo mlada. Pojavila se u filmu "Rosebud" redatelja Otta Premingera iz 1975. godine, u kojem je glumio i Peter O'Toole. Krajem sedamdesetih pojavljivala se u popularnim televizijskim serijama "The Incredible Hulk" i "Charlie's Angels". Slijedile su nove filmske uloge, a 1980. godine nastupila je i u miniseriji "Scruples". Važan trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 1982. godine, kada je dobila ulogu u hit-komediji "Porky's". Tijekom osamdesetih postala je poznato lice holivudskih komedija. Glumila je u filmu "Policijska akademija" iz 1984., a jednu od svojih najpoznatijih filmskih uloga ostvarila je u romantičnoj komediji "Mannequin" iz 1987. godine. Dobro se snalazila i izvan komedije. Godine 1991. pojavila se u filmu "Zvjezdane staze VI: Neotkrivena zemlja", gdje je glumila poručnicu Valeris uz Williama Shatnera i ostale članove poznate posade Enterprisea.

Samantha Jones donijela joj je svjetsku slavu

Iako je do kraja devedesetih iza sebe već imala bogatu karijeru, uloga koja ju je zauvijek obilježila ime Kim Cattrall stigla je 1998. godine. Tada je postala Samantha Jones u HBO-ovoj seriji "Seks i grad". Uz Saru Jessicu Parker, Cynthiju Nixon i Kristin Davis, Cattrall je postala dio televizijskog fenomena koji je ostavio velik trag u popularnoj kulturi. Samantha je bila samouvjerena, duhovita, otvorena i neovisna žena koja se nije ustručavala govoriti o ljubavi, vezama i seksualnosti.

Serija se prikazivala šest sezona, sve do 2004. godine, a Cattrall je za svoju izvedbu osvojila Zlatni globus te dvije nagrade SAG. Uloga Samanthe pretvorila ju je u međunarodnu zvijezdu i ostala njezin najprepoznatljiviji glumački angažman.

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Priča o četiri prijateljice iz New Yorka nije završila posljednjom epizodom serije. Cattrall se 2008. godine ponovno pridružila Sarah Jessici Parker, Cynthiji Nixon i Kristin Davis u filmskoj verziji "Seksa i grada". Četiri glumice vratile su se svojim ulogama i u nastavku iz 2010. godine.

Kada je 2021. pokrenut nastavak televizijske priče pod naslovom "And Just Like That...", Cattrall nije bila dio glavne glumačke postave. Njezino odsustvo privuklo je veliku pozornost obožavatelja originalne serije, no Samantha Jones ipak nije u potpunosti nestala iz priče. Cattrall se 2023. godine nakratko vratila ulozi u završnici druge sezone, što je za brojne obožavatelje predstavljalo jedan od najiščekivanijih trenutaka nastavka.

Četiri braka i dugogodišnja ljubav

Privatni život Kim Cattrall tijekom godina također je privlačio pozornost javnosti. Prvi put se udala 1977. godine za Larryja Davisa, no njihov brak završio je dvije godine poslije. Nakon razvoda preselila se u Los Angeles i nastavila graditi glumačku karijeru.

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Godine 1982. udala se za njemačkog arhitekta Andreja Lysona. Njihov brak potrajao je do 1989. godine. Prije toga Cattrall se povezivalo i s nekadašnjim kanadskim premijerom Pierreom Trudeauom.

Treći put pred oltar je stala 1998. godine, kada se udala za dizajnera audioopreme Marka Levinsona. Njihov brak završio je 2004. godine.

Nakon burnih desetljeća u privatnom i profesionalnom životu, Cattrall je pronašla stabilniju ljubavnu vezu s Russellom Thomasom, kojeg je upoznala dok je radio za BBC. Njihova veza započela je 2016. godine, a unatoč razlici u godinama par je svoju privatnost uglavnom nastojao držati podalje od reflektora. Pred oltar su stali u prosincu prošle godine.