Obavijesti

Show

Komentari 0
PRIREDILI MU IZNENAĐENJE

Bebek je s obitelji i prijateljima proslavio 80. rođendan. Kći: 'Ja sam mezimica, dobar je on tata'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bebek je s obitelji i prijateljima proslavio 80. rođendan. Kći: 'Ja sam mezimica, dobar je on tata'
6
Foto: Instagram

Meni se uvijek činilo da sam razmišljao u životu kako da ostanem zdrav, kako da budem uvijek veseo, kako da budem nasmijan. Nisam imao previše poroka, otkrio je Bebek tajnu svoje vitalnosti

Željko Bebek proslavio je 80. rođendan, a veliki tulum iznenađenja priredili su mu obitelj i prijatelji. Iza svega, naravno, stoji njegova supruga Ružica. 'Drago mi je i iznenadio sam se zapravo koliko je uspjela skupiti meni dragi ljudi', izjavio je Bebek za InMagazin. Njegova supruga pak kaže kako je teško bilo što sakriti od njega te sumnja da ih je možda i prokužio. 

- Moram priznati da sam, kad sam maštao o tome, znao da će moja Ružica to lijepo napraviti - izjavio je glazbenik te rekao kako mu čestitke pristižu sa svih strana. 

- Volio bih da ostanem zdrav i da zračim energijom koju još uvijek mislim da imam i da mogu otpjevati sve koncerte koji mi budu ponuđeni svake naredne godine. Želim da moja obitelj bude zauvijek ovako bliska kao što mi jesmo - otkrio je svoje rođendanske želje. 

Na njega su posebno ponosni sin i kćer. Na pitanje kakav je tata, njegova kći Katarina rekla je: 'Stvarno dobar. Ja sam tatina mezimica, pa je meni sve lakše. 

VELIKO SLAVLJE Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji
Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji

- Ja sam jako ponosan na svog tatu - rekao je Zvone te dodao kako Željko nikada nije izgubio 'volju ni za čim, ni za glazbu, a opet obitelj drži na svom mjestu'. 

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima"
Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Sa svojom 34 godine mlađom suprugom je proslavio rođendan i prije velikog dana. 

- Ja i Željko bili smo tri dana na jednom putovanju i lijepo se zabavili - otkrila je. 

RIJETKA FOTKA Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica
Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica

A pokloni? Bebeka je najprije oduševio dar njegove diskografske kuće - da svoje najveće hitove snimi u Abbey Road Studiju u Londonu, a onda ga je još jedan oborio s nogu! 

- To je jedna od najboljih svjetskih gitara za snimanje u studiju. Neće se viđati na pozornicama, ima ih samo 500 u svijetu, a ja sam vlasnik 500. primjerka i više ga se ne može nabaviti - rekao je. 

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

Otkrio je i tajnu svoje vitalnosti. 

- Meni se uvijek činilo da sam razmišljao u životu kako da ostanem zdrav, kako da budem uvijek veseo, kako da budem nasmijan. Nisam imao previše poroka - kaže te dodaje kako je trenirao gimnastiku, plivanje, a još danas skija. Što se hrane tiče, Bebek kaže da je 'pravi svejed'. 

DRAMATIČNI TRENUCI Željko Bebek našao se usred oluje u Splitu: 'Osjetili smo strah sličan onom iz potresa'
Željko Bebek našao se usred oluje u Splitu: 'Osjetili smo strah sličan onom iz potresa'

Ipak, jedne se navike ne odriče. 

- Svaki dan moram nešto popiti, pa makar jedna rakijica prije ručka, čaša vina uz večeru, viski s društvom - otkrio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'
TEŠKI TRENUCI

Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'

Zbog jakih bolova u leđima Ivica završio je u bolnici, trenutačno ne trenira i ide na terapije, a blagdane planira provesti u krugu obitelji uz jasne ciljeve za iduću godinu
Napeti stres test odlučuje tko ispada, a tko će ući u top šest najboljih kuhara u MasterChefu
BEZ RECEPTA

Napeti stres test odlučuje tko ispada, a tko će ući u top šest najboljih kuhara u MasterChefu

Četvero kandidata ulazi u nemilosrdan stres test pun emocija, preciznih tehnika i vrhunskih zadataka. Fokus, kontrola i znanje odlučit će tko nastavlja, a tko napušta MasterChef kuhinju
FOTO Zima još nije ni počela, a Žanamari u badiću priziva novo ljeto: Prisjetimo se prošlog...
LJETNI VIBE

FOTO Zima još nije ni počela, a Žanamari u badiću priziva novo ljeto: Prisjetimo se prošlog...

Dok ulazimo u sezonu kapa, šalova, rukavica i kaputa, Žanamari je ponovno zapalila društvene mreže fotkom u kupaćem kostimu. Za iduću je godinu poželjela još više takvog uživanja, a što manje briga.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025