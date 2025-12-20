Bebek je s obitelji i prijateljima proslavio 80. rođendan. Kći: 'Ja sam mezimica, dobar je on tata'

Željko Bebek proslavio je 80. rođendan, a veliki tulum iznenađenja priredili su mu obitelj i prijatelji. Iza svega, naravno, stoji njegova supruga Ružica. 'Drago mi je i iznenadio sam se zapravo koliko je uspjela skupiti meni dragi ljudi', izjavio je Bebek za InMagazin. Njegova supruga pak kaže kako je teško bilo što sakriti od njega te sumnja da ih je možda i prokužio.

- Moram priznati da sam, kad sam maštao o tome, znao da će moja Ružica to lijepo napraviti - izjavio je glazbenik te rekao kako mu čestitke pristižu sa svih strana.

- Volio bih da ostanem zdrav i da zračim energijom koju još uvijek mislim da imam i da mogu otpjevati sve koncerte koji mi budu ponuđeni svake naredne godine. Želim da moja obitelj bude zauvijek ovako bliska kao što mi jesmo - otkrio je svoje rođendanske želje.

Na njega su posebno ponosni sin i kćer. Na pitanje kakav je tata, njegova kći Katarina rekla je: 'Stvarno dobar. Ja sam tatina mezimica, pa je meni sve lakše.

- Ja sam jako ponosan na svog tatu - rekao je Zvone te dodao kako Željko nikada nije izgubio 'volju ni za čim, ni za glazbu, a opet obitelj drži na svom mjestu'.

Sa svojom 34 godine mlađom suprugom je proslavio rođendan i prije velikog dana.

- Ja i Željko bili smo tri dana na jednom putovanju i lijepo se zabavili - otkrila je.

A pokloni? Bebeka je najprije oduševio dar njegove diskografske kuće - da svoje najveće hitove snimi u Abbey Road Studiju u Londonu, a onda ga je još jedan oborio s nogu!

- To je jedna od najboljih svjetskih gitara za snimanje u studiju. Neće se viđati na pozornicama, ima ih samo 500 u svijetu, a ja sam vlasnik 500. primjerka i više ga se ne može nabaviti - rekao je.

Otkrio je i tajnu svoje vitalnosti.

- Meni se uvijek činilo da sam razmišljao u životu kako da ostanem zdrav, kako da budem uvijek veseo, kako da budem nasmijan. Nisam imao previše poroka - kaže te dodaje kako je trenirao gimnastiku, plivanje, a još danas skija. Što se hrane tiče, Bebek kaže da je 'pravi svejed'.

Ipak, jedne se navike ne odriče.

- Svaki dan moram nešto popiti, pa makar jedna rakijica prije ručka, čaša vina uz večeru, viski s društvom - otkrio je.