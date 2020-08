U to vrijeme i sam se borio s zlo\u0107udnom bolesti, ali nikom nije pri\u010dao o zdravstvenom problemu. Tijekom intervjua pustio je i suzu, a kolegice Lupita Nyong'o i Danai Gurira neumorno su ga tje\u0161ile.\u00a0

Chadwick pričao o bolesnoj djeci pa se rasplakao tijekom showa

<p>Društvenim mrežama proširila se dirljiva snimka u kojoj glumac <strong>Chadwick Boseman</strong>, koji se proslavio ulogom Marvelovog superjunaka 'Crne pantere', govorio je o dvoje djece u terminalnoj fazi raka. U intervjua za radio SiriusXM otkrio je kako su mališani željeli doživjeti prikazivanje filma 'Black Panther'. </p><p>U to vrijeme i sam se borio s zloćudnom bolesti, ali nikom nije pričao o zdravstvenom problemu. Tijekom intervjua pustio je i suzu, a kolegice<strong> Lupita Nyong'o </strong>i <strong>Danai Gurira </strong>neumorno su ga tješile. </p><p>- Nakon toga osjećate se skromno, razmišljate o tome koliko to njima znači, znate. Ali kad vidim kako nas je svijet prihvatio, da je to postalo pokret i sad ima svoj život, shvatio sam da se događa nešto veliko - pričao je glumac. </p><p>Slomio se u trenutku kada je rekao kako su djeca preminula prije prikazivanja filma. </p><p>- Kada sam čuo da su... - s tugom u očima je pričao. Brojni pratitelji komentirali su kako ovaj video sada daje i dublje značenje s obzirom na to da se u to vrijeme i sam borio sa smrtonosnom bolešću.</p><p>- Koliko je ovo potresno. I sam je znao da mu dijagnoza nije dobra pa se zato 'lavovski' borio za djecu koja boluju od teških bolesti - samo su neki od komentara. </p><p>Podsjetimo, glumac je preminuo u petak u 44. godini nakon duge i teške bolesti. </p>