Cindy Crawford oglasila se oko smrti svoga sina Presleyja: 'Bio je nježna i prekrasna duša...'

Cindy Crawford i Rande Gerber objavili su da su slomljeni nakon smrti sina Presleyja, koji je 20. rujna preminuo u 27. godini. Obitelj navodi da su ga izgubili dok je boravio u ustanovi Resolutions Living u Santa Monici. Prema pisanju Daily Maila, Presley je doživio srčani zastoj, a sumnja se na predoziranje.

- Neizmjerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osjećamo se blagoslovljeno što je Presley bio dio naših života 27 godina. Bio je nježna i prekrasna duša koja je voljela i koju su voljeli, sada i zauvijek. Ponosni smo na to kako se odnosio prema svijetu, s dobrotom i ranjivošću, poručili su Cindy Crawford, Rande Gerber i Kaia.

Obitelj je poruku objavila u nedjelju na Instagramu, uz crno-bijelu fotografiju Presleya. Crawford i Gerber zahvalili su svima koji su im pružili podršku, uključujući ljude koji ne poznaju obitelj, ali suosjećaju s njihovom boli. Osim sina, imaju kćer Kaiju, koja ima 25 godina.

- Zahvalni smo na ljubavi i podršci tolikih ljudi koji poznaju i vole našu obitelj, ali i neznanaca koji osjećaju našu bol. Dok se ponovno ne sretnemo, naš dragi dječače. Volimo te zauvijek, poručili su Cindy, Rande i Kaia.

Presley je u Resolutions Living stigao dan prije smrti. TMZ je objavio snimku nastalu prethodne večeri, oko 22 sata, na kojoj Presley kamerom prikazuje spavaću sobu i druge dijelove ustanove. Prema tvrdnjama izvora koje je prenio TMZ, Presley je tog poslijepodneva uzeo drogu i zabrinuo se da gubi kontrolu.

Prema istim navodima, njegov je savjetnik za trijeznost nazvao ustanovu i pitao mogu li ga primiti, uz napomenu da je pod utjecajem droge. Savjetnik ga je, kako tvrde izvori, planirao odvesti na liječenje sljedećeg ponedjeljka, ali mu je za vikend trebao privremeni smještaj. TMZ navodi da je Presley drogu nastavio uzimati i u ustanovi. Konačne informacije o mogućim tvarima koje su pridonijele smrti očekuju se u toksikološkom nalazu mrtvozornika.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Daily Mail je ranije objavio snimku poziva hitnoj službi iz ustanove. Automatizirana poruka spominjala je srčani zastoj, a zatim predoziranje. Prema tom izvještaju, prvi poziv stigao je 20. rujna u 9.35, a tri minute poslije slučaj je označen kao predoziranje. Presleyjevi posmrtni ostaci kremirani su nekoliko dana kasnije u pogrebnom poduzeću Rose Family Funeral Home, prema smrtovnici. Obitelj će, kako navodi TMZ, čuvati njegov pepeo kod kuće.

Presley je javno govorio o desetogodišnjoj borbi s ovisnošću i teškoćama s mentalnim zdravljem. Prošlog studenoga objavio je da se povlači s društvenih mreža kako bi se posvetio svom mentalnom zdravlju, a poslije je počeo objavljivati videosnimke pod nazivom Mental Health Mondays. U jednoj je govorio o lijekovima koje uzima zbog noćnih strahova i napadaja panike. U ožujku je objavio da je započeo liječenje ibogainom u klinici u Meksiku, a roditelji i sestra tada su mu javno iskazali podršku.

Foto: Insagram/screenshot

*uz korištenje AI-ja