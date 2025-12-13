Conor McGregor i Dee Devlin rekli 'da' u Vatikanu!

Poznati irski UFC borac Conor McGregor i njegova dugogodišnja partnerica Dee Devlin napokon su se vjenčali! Par je 12. prosinca održao intimnu ceremoniju u crkvi Santo Stefano degli Abissini u Vatikanu, čime su označili početak novog poglavlja u svom životu.

Foto: Instgram

McGregor, 37-godišnji borac poznat po svojim kontroverzama i uspjesima u MMA svijetu, zablistao je u elegantnom crnom smokingu, dok je njegova mladenka Dee, koja ima 38 godina, očarala prisutne u vjenčanici visokog ovratnika s raskošnim, dugim velom. Par je nakon ceremonije napustio crkvu u bijelom automobilu ukrašenom cvijećem, na veliko oduševljenje medija i obožavatelja.

Foto: Instagram

Ovaj dan bio je kulminacija njihove romantične veze koja traje još od 2008. godine, kada su se upoznali u jednom dublinskom noćnom klubu. Par je tijekom svoje veze dobio četvero djece: sina Conora Jr. (8), Riana (4), Macka (2) i kćer Croai (6).

Foto: Instagram

Zaručili su se 2020. godine na Deeinu rođendan, a Conor je tada objavio emotivnu objavu: „Kakav rođendan, moja buduća supruga“, dok je Dee uzvratila riječima: 'Vječna ljubav, moj zaručniče.' Ovaj trenutak obilježio je početak planiranja njihovog vjenčanja, koje je, kako su otkrili, bilo predmet razgovora već nekoliko godina.

Foto: Instagram

Iako je McGregor u prošlosti izjavio da bi želio vjenčanje u rodnoj Irskoj, par se odlučio za romantičnu ceremoniju u srcu Katoličke crkve.

Iako McGregor već dugo ističe koliko mu znači Deeina podrška, ona nije samo partnerica, već i ključna osoba koja mu je pomogla da prevlada izazove u svom životu. 'Dee mi je spasiteljica', izjavio je Conor još 2013. godine, dodajući da sve što radi, radi za nju i njihovu obitelj.

Foto: Instagram

Na pitanje o budućnosti, McGregor je više puta naglašavao kako naporno radi kako bi osigurao bolji život za svoju obitelj, uz želju da jednog dana, nakon svega, zajedno uživaju u opuštenim trenucima na plaži.

McGregor je 2021. godine priznao da se nada kako će vjenčanje biti 'ekstravagantno', obećavši da će to biti „najbolje od najboljeg“. Iako su početne ideje vodile prema Irskoj, par je na kraju odlučio za intimu Vatikana, prepuštajući se planiranju koje je McGregor opisao kao 'veliki proces'.

Foto: Instagram

Ovo vjenčanje ne samo da označava prekretnicu u osobnom životu Conora McGregora, već i simbolizira trajnu podršku i ljubav koju je tijekom godina dijelio sa svojom partnericom Dee.

Irski MMA borac Conor McGregor (36) proglašen je krivim za silovanje Nikite Hand, prijavljene 2021. godine. U žalbi je nedavno povukao jedan dokaz - izjave susjeda o sukobu Hand s partnerom - zbog nedostatka potvrde tvrdnji. Hand ih odbacuje. Ako žalba ne uspije, McGregor će morati isplatiti 250.000 eura. Odluka suda bit će donesena naknadno.