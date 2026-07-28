Cristiano Ronaldo snima seriju o nogometu, evo tko još glumi

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena, Cristiano Ronaldo, ulazi u svijet televizijske produkcije. U suradnji s proslavljenim britanskim redateljem Matthewom Vaughnom, poznatim po franšizi "Kingsman", Ronaldo producira i glumi u novoj dramskoj seriji "Day 1s". Projekt, koji okuplja impresivnu glumačku i sportsku postavu, donosi priču o moćnom nogometnom agentu, a snimanje je već započelo u Londonu.

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Glavnu ulogu fiktivnog agenta Stanleya Daltona tumačit će cijenjeni britanski glumac Damian Lewis, dobitnik Zlatnog globusa, najpoznatiji po ulogama u serijama "Domovina" i "Združena braća". Lewis, koji se školovao na prestižnom Etonu i Guildhall School of Music and Drama, poznat je po svojoj transformacijskoj moći, što je dokazao i u seriji "Združena braća" gdje je bio toliko uvjerljiv kao američki časnik da su kolege na setu mislili da je Amerikanac. Uz njega, u seriji će se pojaviti i sam Cristiano Ronaldo te njegov bivši rival s premierligaških terena, legendarni francuski napadač Thierry Henry. Glumačkoj postavi pridružuju se i popularni britanski reper Dave, pravog imena David Orobosa Omoregie, te nova glumačka nada Carlotta Banat.

Serija "Day 1s" prvi je projekt koji izlazi iz novog studija UR•Marv, zajedničke tvrtke koju su osnovali Cristiano Ronaldo i Matthew Vaughn. Vaughn je redatelj i producent čiji potpis stoji iza hitova kao što su "Uhvati Lopu", "Kick-Ass", "X-Men: Prva generacija" te iznimno uspješne franšize "Kingsman". Njegova produkcijska kuća Marv Films poznata je po stiliziranim i dinamičnim akcijskim filmovima. Koncept za seriju osmislio je Darren Dein, stvarni nogometni agent koji, između ostalih, zastupa i Thierryja Henryja, što bi trebalo jamčiti autentičnost prikaza poslovnog svijeta koji okružuje najpopularniji sport. Ronaldo nije samo glumac u projektu, već i jedan od ključnih izvršnih producenata.

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Radnja serije pružit će detaljan uvid u kompleksan i često kontroverzan svijet nogometnih agenata i transfera koji oblikuju karijere vrhunskih sportaša. Za razliku od popularne humoristične serije "Ted Lasso", "Day 1s" teži ozbiljnijem i dramatičnijem tonu, a usporedbe se povlače s HBO-ovim hitom "Igrači" (Ballers), koji je pratio živote igrača američkog nogometa. Cilj je ponuditi realističniji prikaz pritisaka, ambicija i moralnih dilema s kojima se suočavaju ključni akteri u modernom nogometu. Prve scene već su snimljene na nogometnom stadionu kluba Barnet FC u sjeverozapadnom Londonu, što potvrđuje da je produkcija u punom jeku. Ovaj projekt predstavlja značajan Ronaldov iskorak u filmsku industriju.

*uz korištenje AI-ja

