Obavijesti

Show

Komentari 2
NOVA BRANŠA

Cristiano Ronaldo snima seriju o nogometu, evo tko još glumi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Cristiano Ronaldo snima seriju o nogometu, evo tko još glumi
6
Foto: Mike Segar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U suradnji s proslavljenim britanskim redateljem Matthewom Vaughnom, poznatim po franšizi "Kingsman", Ronaldo producira i glumi u novoj dramskoj seriji "Day 1s"

Admiral

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda svih vremena, Cristiano Ronaldo, ulazi u svijet televizijske produkcije. U suradnji s proslavljenim britanskim redateljem Matthewom Vaughnom, poznatim po franšizi "Kingsman", Ronaldo producira i glumi u novoj dramskoj seriji "Day 1s". Projekt, koji okuplja impresivnu glumačku i sportsku postavu, donosi priču o moćnom nogometnom agentu, a snimanje je već započelo u Londonu.

Foto: Instagram

Glavnu ulogu fiktivnog agenta Stanleya Daltona tumačit će cijenjeni britanski glumac Damian Lewis, dobitnik Zlatnog globusa, najpoznatiji po ulogama u serijama "Domovina" i "Združena braća". Lewis, koji se školovao na prestižnom Etonu i Guildhall School of Music and Drama, poznat je po svojoj transformacijskoj moći, što je dokazao i u seriji "Združena braća" gdje je bio toliko uvjerljiv kao američki časnik da su kolege na setu mislili da je Amerikanac. Uz njega, u seriji će se pojaviti i sam Cristiano Ronaldo te njegov bivši rival s premierligaških terena, legendarni francuski napadač Thierry Henry. Glumačkoj postavi pridružuju se i popularni britanski reper Dave, pravog imena David Orobosa Omoregie, te nova glumačka nada Carlotta Banat.

FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Serija "Day 1s" prvi je projekt koji izlazi iz novog studija UR•Marv, zajedničke tvrtke koju su osnovali Cristiano Ronaldo i Matthew Vaughn. Vaughn je redatelj i producent čiji potpis stoji iza hitova kao što su "Uhvati Lopu", "Kick-Ass", "X-Men: Prva generacija" te iznimno uspješne franšize "Kingsman". Njegova produkcijska kuća Marv Films poznata je po stiliziranim i dinamičnim akcijskim filmovima. Koncept za seriju osmislio je Darren Dein, stvarni nogometni agent koji, između ostalih, zastupa i Thierryja Henryja, što bi trebalo jamčiti autentičnost prikaza poslovnog svijeta koji okružuje najpopularniji sport. Ronaldo nije samo glumac u projektu, već i jedan od ključnih izvršnih producenata.

FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
Foto: MARIA LYSAKER

Radnja serije pružit će detaljan uvid u kompleksan i često kontroverzan svijet nogometnih agenata i transfera koji oblikuju karijere vrhunskih sportaša. Za razliku od popularne humoristične serije "Ted Lasso", "Day 1s" teži ozbiljnijem i dramatičnijem tonu, a usporedbe se povlače s HBO-ovim hitom "Igrači" (Ballers), koji je pratio živote igrača američkog nogometa. Cilj je ponuditi realističniji prikaz pritisaka, ambicija i moralnih dilema s kojima se suočavaju ključni akteri u modernom nogometu. Prve scene već su snimljene na nogometnom stadionu kluba Barnet FC u sjeverozapadnom Londonu, što potvrđuje da je produkcija u punom jeku. Ovaj projekt predstavlja značajan Ronaldov iskorak u filmsku industriju.

 *uz korištenje AI-ja
 
DRAMA NA FEJSU Ronaldova Georgina se morala opravdati fanovima nakon ruganja Argentini na Facebooku
Ronaldova Georgina se morala opravdati fanovima nakon ruganja Argentini na Facebooku

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Severina je objavila fotke koje su oduševile! Kroz haljinu su provirile minijaturne tangice
NAJAVILA NOVU PJESMU

FOTO Severina je objavila fotke koje su oduševile! Kroz haljinu su provirile minijaturne tangice

Popularna pjevačica objavila je na društvenim mrežama nove fotografije, a svi su primijetili intrigantnu haljinu koja je naglasila vitku figuru, ali i otkrila guzu...
FOTO Bujna Slavonka pozirala u tangicama na jahti pa pozvala fanove: Sunčajte se sa mnom
LJETO JOJ DOBRO STOJI

FOTO Bujna Slavonka pozirala u tangicama na jahti pa pozvala fanove: Sunčajte se sa mnom

Rivier ne prestaje oduševljavati fanove ljetnim fotografijama. U jednostavnoj bijeloj haljini ispod koje joj se naziru bujne grudi, Claudia je poručila kako je manje uvijek više. Po istom principu birala je kupaći
Zaručnica (39) Micka Jaggera objavila obiteljske fotografije u čestitki za njegov 83. rođendan
BIVŠA BALERINA

Zaručnica (39) Micka Jaggera objavila obiteljske fotografije u čestitki za njegov 83. rođendan

Melanie Hamrick i Micka Jaggera upoznali su prijatelji u Japanu 2014. godine kada su Stonesi i American Ballet Theatre, čija je Hamrick bila članica, zajedno gostovali na turneji. Par mjeseci kasnije bili su u vezi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026