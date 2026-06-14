The Offspring večeras stižu pred zagrebačku publiku: Evo zbog čega bend ima već kultni status

Zagrebački velesajam sljedećih dana postaje koncertni centar grada. The Offspring i Sabaton stižu 14. i 15. lipnja na veliki otvoreni prostor ispred Paviljona 15. Prije nego što se upale reflektori i prvi posjetitelji prođu kroz ulaze, organizatori donose pregled svih važnih informacija koje će pomoći u planiranju dolaska i što ugodnijem koncertnom iskustvu.

Koncertni prostor nalazi se uz paviljon 15, na istočnoj granici Zagrebačkog velesajma. Na ZV se ulazi na ulaze JUG 4, JUG 1 (od Avenije Dubrovnik) te ISTOK 3 (od istočnog parkirališta). Publika koja ulazi na ulaze JUG u koncertni prostor ulazi na ulaz GATE 1, dok publika sa ulaza ISTOK u koncertni prostor ulazi na GATE 2. Na ulaze GATE 1 i GATE 2 ulaze sve vrste ulaznica. Posjetiteljima se preporučuje raniji dolazak kako bi izbjegli gužve na ulazima neposredno prije početka koncerta.

Vrata koncertnog prostora će se otvoriti večeras u 18:00. Luzeri počinju u 19:00, Savršeni marginalci u 20:00, a The Offspring u 21:00. Koncert je rasprodan, a The Offspring se pred zagrebačku publiku vraćaju nakon dugih 17 godina.

Važni akteri punk rocka

Američki rock sastav The Offspring jedan je od najutjecajnijih punk rock bendova posljednjih nekoliko desetljeća. Osnovan 1984. godine u kalifornijskom gradu Garden Groveu, bend je svojim energičnim zvukom, zaraznim melodijama i prepoznatljivim humorom ostavio dubok trag na svjetskoj glazbenoj sceni. Tijekom više od četiri desetljeća karijere prodao je više od 45 milijuna albuma te odigrao ključnu ulogu u ponovnoj popularizaciji punk rocka tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća.

Početci benda sežu u vrijeme kada su osnivači Bryan „Dexter” Holland i Greg Kriesel, inspirirani lokalnom punk scenom, osnovali grupu pod nazivom Manic Subsidal. Već 1986. godine odlučili su promijeniti ime u The Offspring te objaviti svoj prvi singl „I'll Be Waiting” preko vlastite izdavačke kuće Black Label. Nedugo nakon toga originalnog bubnjara Jamesa Lilju zamijenio je mladi Ron Welty, čime je postavljena postava koja će bend odvesti prema prvim ozbiljnijim uspjesima.

Foto: Daniel Karmann/DPA

Prvi album pod nazivom "The Offspring" objavljen je 1989. godine, no pravi iskorak dogodio se nakon potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom Epitaph Records. Album "Ignition" iz 1992. godine privukao je pozornost ljubitelja punk rocka, ali je tek njegov nasljednik Smash iz 1994. godine bend lansirao među najveća imena žanra. Singl "Come Out and Play" postao je veliki radijski hit, dok je album s više od 11 milijuna prodanih primjeraka postao najprodavanije izdanje objavljeno preko nezavisne diskografske kuće. Upravo je taj uspjeh pridonio povratku punk rocka u mainstream i otvorio vrata brojnim sličnim bendovima.

Nakon golemog uspjeha albuma "Smash", The Offspring prelazi pod okrilje Columbia Recordsa te 1997. objavljuje Ixnay on the Hombre. Iako nije dosegnuo komercijalne razmjere prethodnika, album je donio hitove poput "Gone Away" i pokazao kako bend želi istraživati širi spektar rock zvuka.

Album "Americana" obilježio je jednu eru

Već godinu dana kasnije izlazi Americana, izdanje koje s pjesmama "Pretty Fly (for a White Guy)", "Why Don't You Get a Job?" i "The Kids Aren't Alright" postaje jedno od najprepoznatljivijih rock ostvarenja kasnih devedesetih.

Početkom novog tisućljeća bend nastavlja nizati uspjehe albumima "Conspiracy of One" i "Splinter", a posebno se ističe njihova otvorenost prema digitalnoj distribuciji glazbe. Članovi su među prvima javno podržavali internetsko dijeljenje glazbe te su pokušali cijeli album ponuditi besplatno putem vlastite internetske stranice, što je tada izazvalo brojne rasprave u glazbenoj industriji.

Godine 2008. izlazi album "Rise and Fall, Rage and Grace", koji donosi veliki hit "You're Gonna Go Far, Kid". Pjesma je tjednima dominirala rock ljestvicama i postala jedan od najvećih uspjeha u karijeri benda, potvrđujući da The Offspring i nakon više od dva desetljeća ostaje relevantan na svjetskoj glazbenoj sceni.

Postava benda nekoliko puta se mijenjala

Postava benda tijekom godina doživjela je brojne promjene. Dugogodišnji bubnjar Ron Welty napustio je sastav 2003. godine, a kasnije su ga naslijedili Atom Willard, Pete Parada i Brandon Pertzborn. Jedan od osnivača, basist Greg Kriesel, razišao se s bendom 2018. godine nakon dugotrajnog spora, a njegovo mjesto preuzeo je Todd Morse. Današnju postavu uz Dextera Hollanda i Kevina "Noodlesa" Wassermana čine upravo Morse, multiinstrumentalist Jonah Nimoy i bubnjar Brandon Pertzborn.

Foto: David Zhang

Osim glazbenih uspjeha, članovi benda poznati su i po zanimljivim osobnim postignućima. Posebnu pažnju privukao je Dexter Holland, koji je uz uspješnu glazbenu karijeru stekao doktorat iz molekularne biologije na Sveučilištu Južne Kalifornije, pokazujući da se znanost i rock glazba mogu uspješno spojiti.

Tijekom karijere The Offspring objavio je jedanaest studijskih albuma, a posljednji među njima, "Supercharged", izašao je u listopadu 2024. godine. Bend je ove godine najavio rad na novom glazbenom materijalu u suradnji s dugogodišnjim producentom Bobom Rockom, čime je još jednom potvrdio da nema namjeru stati unatoč više od četrdeset godina aktivnog djelovanja.

Utjecaj The Offspringa nadilazi same prodajne brojke. Njihove pjesme našle su mjesto u brojnim filmovima, televizijskim serijama i videoigrama, dok su mnogi mlađi izvođači upravo njih navodili kao jedan od najvećih uzora. Kombinacijom brzih gitarskih riffova, zaraznih refrena i duhovitih tekstova, bend je uspio ostati prepoznatljiv kroz različite glazbene epohe te se s pravom smatra jednim od najvažnijih predstavnika modernog punk rocka.