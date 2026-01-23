Obavijesti

Show

Komentari 0
BINDŽAJ I STRIMAJ

Da Rodney iz 'Mućki' postane vitez...: Ne mora uvijek biti igri oko prijestolja. Zabava je tu

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Da Rodney iz 'Mućki' postane vitez...: Ne mora uvijek biti igri oko prijestolja. Zabava je tu
Foto: profimedia

Nema incesta, nema zmajeva, ali ima zabave! Prequel ‘Igre prijestolja’ smješten je nekih 90 godina u prošlost u odnosu na original

Admiral

Nakon što odgledate prvu epizodu, vjerojatno ćete se zapitati ‘Što je ovo je****’ i kakve veze ima s ‘Igrom prijestolja?’. Ali ćete svejedno htjeti još i s nestrpljenjem ćete čekati izlazak ostalih epizoda.

Sredinom siječnja na HBO Maxu objavljena je prva epizoda serije “A Knight of the Seven Kingdoms”, prequela “Igre prijestolja”, smještenog nekih 90 godina u prošlost u odnosu na original. Radnja prati smotanog i lažnog viteza Dunka (vrlo dobri Peter Claffey) koji pojma nema što bi sa životom nakon smrti svojega gospodara, pa odluči izigravati viteza i tako pokušati naći cilj i svrhu u životu.

BINDŽAJ I STRIMAJ Apsolutno apsurdna apokalipsa. 'Fallout' oduševio i 2. sezonom, Gogginsov Ghoul je genijalan...
Apsolutno apsurdna apokalipsa. 'Fallout' oduševio i 2. sezonom, Gogginsov Ghoul je genijalan...

Ali ovaj izrazito visoki tupan s vitezom veze nema, pa najbolji prijatelj mu je konj, s kojim često ulazi u ozbiljne rasprave! Kao da su autori odlučili Rodneyja iz legendarnih “Mućki” ubaciti u svijet “Igre prijestolja”, to vam je otprilike to...

Trenutke njegove inspiracije u kojima vidi sebe kako uspijeva u životu prekinut će neugodni proljev, na najnormalnija pitanja će mu ostali vitezovi i lordovi često odgovarati prijetnjama najbrutalnijim mučenjima, u idućem trenutku svi će plesati u nekom ludom transu, kako je riječ o projektu u koji je uključen George R. R. Martin tu su, naravno, i dame noći, ne bi trebalo nedostajati ni golotinje...

Dakle, za djecu serija definitivno nije. A nije ni za one najzagriženije fanove originala u kojem je sve puno spletki, psihopata, incesta i brutalnih ubojstava. Ovo je nekakva light verzija, najbolje bi seriju opisali kao crossover između “Priče o vitezu” s Heathom Ledgerom i “Pirata s Kariba”...

Dunku će u ostatku sezonu vjerni suputnik i štitonoša biti dječak Egg (Dexter Sol Ansell), već se vidi kako će on biti taj koji će svojeg viteza izvlačiti iz nevolja, da je on u tom odnosu onaj s više pameti...

PRAVE POSLASTICE Koje serije nas čekaju? Evo što ćemo binđati i strimati u 2026.
Koje serije nas čekaju? Evo što ćemo binđati i strimati u 2026.

Pred ovim neobičnim dvojcem brojne su avanture, serija je i prije premijere obnovljena za drugu sezonu, sigurno će tu biti i nasilja, krvi, mrtvih... Ali ovdje ne očekujemo novo “crveno vjenčanje” ni nekakvog ultimativnog psihopata poput Ramseya Boltona.

Uglavnom, s ovim projektom bi se svijet Westerosa mogao otvoriti prema novoj publici. Nije teško pohvatati što se tu događa, jasno vam je za koji tim ćete navijati, neće vas, bar se nadamo, na trenutke emocionalno uništiti. Da se moram kladiti, rekao bih da će “A Knight of the Seven Kingdoms” biti popularniji i uspješniji nego “House of the Dragon”...

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max

OCJENA:
7,5/10

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 23. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
FOTO Sjećate li se D.J. Tanner iz Pune kuće? Danas bi je malo tko prepoznao, evo kako izgleda...
GLUMILA NAJSTARIJU SESTRU

FOTO Sjećate li se D.J. Tanner iz Pune kuće? Danas bi je malo tko prepoznao, evo kako izgleda...

Mnogi je se i danas sjećaju kao D.J. Tanner iz kultne serije "Puna kuća", no Candace Cameron Bure godinama već radi ne samo kao glumica, već i kreativna direktorica...
Ma kakav Bali, dođi mali! Šuput mazila Šimu pred kamerama
ROMANTIKA

Ma kakav Bali, dođi mali! Šuput mazila Šimu pred kamerama

Početak siječnja Maja Šuput provela je na dalekom Baliju i i teško da je itko propustio vidjeti kako joj je ondje bilo. Kadrove s plaža, hramova i ljetnih kombinacija dijelila je gotovo svakodnevno, pa su pratitelji iz prve ruke pratili njezin bijeg od zime i obaveza. Nakon povratka u Hrvatsku, Maja se Baliju još jednom vratila. Barem na društvenim mrežama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026