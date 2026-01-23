Da Rodney iz 'Mućki' postane vitez...: Ne mora uvijek biti igri oko prijestolja. Zabava je tu

Nakon što odgledate prvu epizodu, vjerojatno ćete se zapitati ‘Što je ovo je****’ i kakve veze ima s ‘Igrom prijestolja?’. Ali ćete svejedno htjeti još i s nestrpljenjem ćete čekati izlazak ostalih epizoda.

Sredinom siječnja na HBO Maxu objavljena je prva epizoda serije “A Knight of the Seven Kingdoms”, prequela “Igre prijestolja”, smještenog nekih 90 godina u prošlost u odnosu na original. Radnja prati smotanog i lažnog viteza Dunka (vrlo dobri Peter Claffey) koji pojma nema što bi sa životom nakon smrti svojega gospodara, pa odluči izigravati viteza i tako pokušati naći cilj i svrhu u životu.

Ali ovaj izrazito visoki tupan s vitezom veze nema, pa najbolji prijatelj mu je konj, s kojim često ulazi u ozbiljne rasprave! Kao da su autori odlučili Rodneyja iz legendarnih “Mućki” ubaciti u svijet “Igre prijestolja”, to vam je otprilike to...

Trenutke njegove inspiracije u kojima vidi sebe kako uspijeva u životu prekinut će neugodni proljev, na najnormalnija pitanja će mu ostali vitezovi i lordovi često odgovarati prijetnjama najbrutalnijim mučenjima, u idućem trenutku svi će plesati u nekom ludom transu, kako je riječ o projektu u koji je uključen George R. R. Martin tu su, naravno, i dame noći, ne bi trebalo nedostajati ni golotinje...

Dakle, za djecu serija definitivno nije. A nije ni za one najzagriženije fanove originala u kojem je sve puno spletki, psihopata, incesta i brutalnih ubojstava. Ovo je nekakva light verzija, najbolje bi seriju opisali kao crossover između “Priče o vitezu” s Heathom Ledgerom i “Pirata s Kariba”...

Dunku će u ostatku sezonu vjerni suputnik i štitonoša biti dječak Egg (Dexter Sol Ansell), već se vidi kako će on biti taj koji će svojeg viteza izvlačiti iz nevolja, da je on u tom odnosu onaj s više pameti...

Pred ovim neobičnim dvojcem brojne su avanture, serija je i prije premijere obnovljena za drugu sezonu, sigurno će tu biti i nasilja, krvi, mrtvih... Ali ovdje ne očekujemo novo “crveno vjenčanje” ni nekakvog ultimativnog psihopata poput Ramseya Boltona.

Uglavnom, s ovim projektom bi se svijet Westerosa mogao otvoriti prema novoj publici. Nije teško pohvatati što se tu događa, jasno vam je za koji tim ćete navijati, neće vas, bar se nadamo, na trenutke emocionalno uništiti. Da se moram kladiti, rekao bih da će “A Knight of the Seven Kingdoms” biti popularniji i uspješniji nego “House of the Dragon”...

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max

OCJENA:

7,5/10