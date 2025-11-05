Daleko od raskoši: Poznato što je Diddy jeo u zatvoru za svoj rođendan, otkrili jelovnik...

Sean “Diddy” Combs proslavio je svoj 56. rođendan u zatvoru Fort Dix, gdje služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je proglašen krivim po dvije točke optužnice za trgovinu radi pružanja seksualnih usluga.

Na svoj rođendan, u utorak 4. studenoga, Diddy je zajedno s ostalim zatvorenicima jeo žitarice, tjesteninu i pizzu, prema planiranom jelovniku koji je časopis People dobio iz zatvora.

Doručak, poslužen oko 6:30 ujutro, sastojao se od voća te izbora između mekinja pahuljica i kolača ili integralnog kruha s dva paketića marmelade. Uz to su se posluživali obrano mlijeko, margarin i zaslađivač.

Ručak, koji se posluživao između 11 i 12 sati, uključivao je izbor između piletine parmigiana ili vegetarijanskog burgera od slanutka, uz piće. Na tanjuru su bile i tjestenina s umakom od rajčice te špinat kao prilog, uz izbor između kruha s češnjakom ili integralnog kruha. Zatvorenici su mogli birati između voća ili deserta.

Večera, poslužena oko 16:30, nudila je izbor između pizze sa sirom ili graha. Uz to su dolazile talijanska tjestenina salata, zelene mahune i miješana salata. Zatvorenicima su bili dostupni razni umaci i napitak.

Popis proizvoda iz zatvorske kantine nudio je mogućnost kupnje slatkih grickalica. Na popisu su bili, primjerice, kolačići od sira po cijeni od 1,07 dolara, „honey buns“ za 1,30 dolara, Pop-Tarts za 2,85 dolara te razne vrste keksa u rasponu od 1,95 do 2,60 dolara.

Podsjetimo, Combs je prebačen u zatvor Fort Dix 30. listopada, a smješten je u spavaonici sa drugim zatvorenicima.

Zatvorski kompleks, koji se nalazi unutar vojne baze otprilike 65 kilometara izvan Philadelphije, postao je Combsov novi dom nakon što su se njegovi odvjetnici žalili na loše uvjete u zatvoru Metropolitan Detention Center (MDC) u Brooklynu. Također su zatražili da se Combs premjesti u Fort Dix zbog dostupnosti programa za rehabilitaciju od ovisnosti.

Sramoćeni glazbeni mogul bio je zatvoren u MDC-u od svog uhićenja u rujnu 2024. U listopadu ga je sudac Arun Subramanian osudio na 50 mjeseci zatvora nakon što je u srpnju proglašen krivim. Prema službenim podacima američkog Ureda za zatvore, Combsov očekivani datum izlaska trenutačno je 8. svibnja 2028., što sugerira da bi mogao biti pušten ranije zbog dobrog ponašanja. Diddy navodno drugim zatvorenicima priča kako bi ga i predsjednik Donald Trump mogao pomilovati pa bi, ako se to dogodi, uskoro mogao biti kući.