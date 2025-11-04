Obavijesti

Nedugo nakon presude

Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati

Diddy bi uskoro mogao izaći iz zatvora: Drugim zatvorenicima priča da će ga Trump pomilovati
Izvori iz saveznog zatvora u saveznoj državi New Jersey rekli su za TMZ da Diddy priča kako će ga Trump pomilovati početkom iduće godine

Sean "Diddy" Combs misli da neće još dugo ostati u zatvoru FCI Fort Dix. Prema riječima njegovih zatvorskih kolega, govori im da će dobiti predsjedničko pomilovanje od Donalda Trumpa početkom sljedeće godine.

Izvori iz saveznog zatvora u saveznoj državi New Jersey rekli su za TMZ da Diddy priča kako će ga Trump pomilovati početkom 2026. godine. Kao što je već ranije objavljeno, prošlog mjeseca Trump je oklijevao treba li Diddyja pomilovati ili ne, ali je to ozbiljno razmatrao. Neki članovi Trumpova osoblja u Bijeloj kući savjetovali su mu da ga ne pomiluje, no jedan izvor je izjavio: „Trump će učiniti ono što on želi.“

Izvori iz zatvora također tvrde da Diddy govori drugim zatvorenicima kako će se „pobrinuti za njih“ kad bude pomilovan i pušten na slobodu.

Podsjetimo, Diddy se prošlog tjedna prijavio u Fort Dix kako bi započeo kaznu od 50 mjeseci zatvora zbog nezakonitog transport osoba radi nemoralnih svrha. Do sada je odslužio više od 13 mjeseci, a uz dobro ponašanje mogao bi izaći za otprilike dvije godine, no to sve postaje nevažno ako Trump ublaži ili ukine njegovu kaznu.

Poznato je da je gotovo odmah nakon izricanja presude u listopadu Diddyjev pravni tim kontaktirao visokorangiranog dužnosnika Bijele kuće koji ima izravan pristup predsjedniku po pitanju mogućeg pomilovanja ili skraćenja kazne. Trump je ubrzo bio upoznat sa zahtjevom, a čak je i javnosti spomenuo tu mogućnost.

Diddy je izgubio Trumpovu naklonost 2020. godine, kada je podržao Joea Bidena za predsjednika, ali Trump mu nije potpuno zatvorio vrata milosti, i sada izgleda da je Diddy prilično uvjeren da će Trump uskočiti i pomoći mu.

