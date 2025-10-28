Poznat datum: Evo kada će zloglasni Diddy izaći iz zatvora

Poznato je kada bi Sean 'Diddy' Combs trebao izaći iz zatvora. Naime, prema internetskoj stranici Ureda za zatvorski sustav, reper koji se trenutno nalazi u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu, New York, bit će pušten 8. svibnja 2028. godine. Međutim, moguće je da će tijekom izdržavanja kazne od 50 mjeseci biti premješten na drugu lokaciju, piše Page Six.

Podsjetimo, 3. listopada izrečena je presuda prema kojoj je 55-godišnji Combs osuđen na četiri godine i dva mjeseca iza rešetaka. Također mu je naloženo da plati novčanu kaznu od 500.000 dolara te da sudjeluje u programima koji se bave mentalnim zdravljem i ovisnošću.

- Uzeo sam u obzir činjenicu da ste samostalno izgradili karijeru kao umjetnik i poduzetnik koji je inspirirao i podigao mnoge zajednice - izjavio je tada sudac prije izricanja presude.

Međutim, sudac je također morao uzeti u obzir “cjelokupnu povijest gospodina Combsa”, uključujući njegove zloglasne “Freak-Off” zabave.

- Zlostavljali ste ih fizički, emocionalno i psihološki. Zašto je to trajalo tako dugo? Zato što ste imali moć i sredstva da to nastavite - rekao je suda te je dodao kako "sud nije uvjeren da, ako budete pušteni, ti zločini neće biti ponovljeni”.

Uz to, sudac je naglasio važnost slanja jasne poruke drugim zlostavljačima.

Na suđenju se Combs ispričao žrtvama.

- Želim se ponovno osobno ispričati Cassie Ventura i svim žrtvama obiteljskog nasilja - rekao je Diddy.

- Nisam te htio povrijediti - dodao je. Ispričao se i svojoj djeci te majci, rekavši da ih nije htio povrijediti i da zaslužuju bolje.

Osim toga, u srpnju je Combs proglašen krivim po dvije točke optužnice za organizirani prijevoz radi prostitucije, zbog čega mu je prijetila kazna od 20 godina zatvora.

Budući da je Combs, koji je otac sedmero djece, u pritvoru od svog uhićenja u rujnu 2024. godine, to će se razdoblje uračunati u ukupno trajanje njegove kazne, stoga je predviđeno da na slobodu izađe 8. svibnja 2028. godine.