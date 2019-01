Darko Lazić razočarao fanove: 'A rekao si da više nećeš piti'

Srpski pjevač Darko Lazić (27) uspješno se oporavlja od ozljeda koje je zadobio u teškoj prometnoj nesreći, a sada ima dodatni razlog za slavlje. Kako prenosi Blic, folk zvijezda i njegova zaručnica Marina Gagić (20) proslavili su godinu dana veze, a zajedničku fotografiju ponosno su objavili na društvenim mrežama.

Neki pratitelji su im čestitali, ali je bilo i onih koji su primijetili da pjevač ponovno pije, iako je obećao da će se nakon nesreće zauvijek odreći alkohola.

- Rekao si da više nećeš piti. Čestitam vam, ali bi ti ipak bilo bolje da se 'ostaviš' alkohola - napisao mu je jedan zabrinuti pratitelj, a njegovim komentarom složili su se mnogi.

- Jako ste pametni, ne razumijem da netko tko nosi bebu pije alkohol,a mislim Darko da ti je Bog dao još jednu šansu, pa je dobro iskoristi u životu, ostavi se tog otrova - napisao je drugi pratitelj.



Lazić je prije mjesec dana šokirao liječnike kad je bez dopuštenja iznenada napustio rehabilitacijski centar u kojemu se nalazio. Bez obzira na to koliko je vremena proveo u bolnici oporavljajući se, Darko tvrdi da mu je prošla godina ipak bila najbolja godina u životu.

- Dobit ću sina. Marina je trudna, tako da je to za mene najvažnija i najvrjednija stvar koja mi se dogodila u 2018. godini. S druge strane, zahvalan sam Bogu što me čuvao i što sam živ. Dogodilo se što se dogodilo. Idemo dalje i to ostavljam iza sebe - otkrio je Lazić nedavno za srpski Kurir i usput obećao da će životne navike pokušati 'dovesti u red'.

- Moram pjevati, a pjeva se u kavani. Pripazit ću s kim se družim. Više neće biti lošeg društva, a popravit ću i mnogo drugih stvari u životu. Sve je to mašinerija u koju upadneš i samo toneš, a ja ću se lagano izvući iz svega - rekao je optimistični pjevač koji je nakon prometne nesreće izgubio 20 kilograma.