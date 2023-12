Darko pobijedio u ovom tjednu 'Ribe na torti': Ova riba je moja riba, ali ova torta je vaša torta

Nakon slasne večere uslijedilo je proglašenje pobjednika – domaćin Darko čitao je rezultate koji su ukazivali na najbolje bodovno stanje dosad. Četvero natjecatelja osvojilo je maksimalne bodove, dok ih je Robert slijedio u stopu s 19 bodova.

Javnim glasovanjem Darka proglasili pobjednikom

- Što znači pobjednik je Robert - uzviknula je Borna, no zatim je Darko, domaćin ove večeri, predložio javno glasovanje nakon kojega je upravo u njegove ruke otišla pobjeda. 'Ova riba je moja riba, ali ova torta je vaša torta', poručio je na samom koncu večeri pobjednik.

Napravio tradicionalnu prigorsku večeru

Svojim gostima servirao je tradicionalnu prigorsku večeru. Za predjelo je poslužio uštipke uz nekoliko vrsta namaza.

- Predjelo je bilo baš za mene s 50% hercegovačkih gena jer su ti uštipci inače tradicionalno hercegovačko jelo, a njegovi namazi su bili sofisticiraniji od kajmaka, ali su bili vrlo raznovrsni - istaknula je ugodno iznenađena Borna za čiju reakciju se najviše pribojavao domaćin.

- Gledala sam dok je dekorirao i servirao glavno jelo. On je to tako s nekom lakoćom napravio, a kad je došao taj tanjur ispred nas meni je to bilo wow - oduševljena je bila Mia, dok je i ostatak ekipe jednako uživao u raskošnim okusima.

'Kao u ekskluzivnoj slastičarnici'

- Vizualno najljepši desert ovog tjedna, sjajno ga je prezentirao, gotovo je nalikovao na neku cvjetnu ikebanu - očarana je bila Borna, dok ništa manje oduševljena nije bila ni Marina: 'Kao da smo bili u nekoj ekskluzivnoj slastičarnici'. Ovotjedna vesela družina nada se da će pobjeda Darku dati još više poticaja za njegov posao.

