David Beckham o optužbama sina Brooklyna: Djeca griješe na društvenim mrežama, tako uče

David Beckham (50) oglasio se nakon šokantne objave svog sina Brooklyna Beckhama (26), koji je na društvenim mrežama optužio obitelj za kontrolu i manipulaciju.

U CNBC-jevoj emisiji 'Squawk Box' Beckham je priznao kako su njegova djeca griješila na društvenim mrežama, ali je naglasio da su pogreške dio odrastanja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Oduvijek sam govorio o moći društvenih mreža, i dobroj i lošoj strani. Ono čemu su djeca danas izložena može biti opasno. No pokušavam ih učiti da to koriste iz pravih razloga. Djeca griješe i to je u redu, tako uče. Ponekad ih morate pustiti da naprave te pogreške - rekao je Beckham.

Dodao je kako je vlastitu platformu nastojao koristiti u pozitivne svrhe, posebno kroz rad s UNICEFom, kako bi se podigla svijest o problemima djece diljem svijeta, te da isto pokušava prenijeti i na svoju djecu.

Ranije je odbio komentirati obiteljsku svađu kada su ga o tome pitali novinari Sky Newsa.

Beckhamova izjava dolazi nakon što je Brooklyn na društvenim mrežama objavio priopćenje u kojem je detaljno optužio roditelje Victoriju i Davida Beckhama, da brand Beckham stavljaju ispred njega i njegove supruge Nicole Peltz Beckham.

U središtu sukoba, kako tvrdi Brooklyn, nalazi se toksična obiteljska dinamika u kojoj je javni imidž uvijek bio važniji od iskrenih odnosa. U svojoj objavi optužio je roditelje da su desetljećima pažljivo kontrolirali medijski narativ o svojoj obitelji, stvarajući lažnu sliku idile.

Foto: Instagram/David Beckham/screenshoot

- Performansne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen - napisao je Brooklyn, dodavši kako je "Brend Beckham" uvijek imao prioritet.

- Obiteljska 'ljubav' odlučuje se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za obiteljsku fotografiju.

Kulminacija napetosti dogodila se oko njegovog raskošnog vjenčanja s glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz u travnju 2022. godine, ceremonije koja je koštala oko četiri milijuna eura. Brooklyn tvrdi da su njegovi roditelji "neprestano pokušavali uništiti" njegovu vezu još i prije samog vjenčanja.

Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bila je činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve, poznate modne dizajnerice. Iako je Nicola isprva izjavila kako je željela nositi Victorijinu kreaciju, ali da njezin atelje to nije mogao realizirati, Brooklyn je sada iznio drugačiju verziju priče.

Foto: Doug Peters

- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu - naveo je u izjavi, potvrdivši time višemjesečne glasine o ratu između Nicole i Victorije.

Još veći skandal, tvrdi Brooklyn, dogodio se tijekom same svadbene proslave. Optužio je majku da mu je "otela" prvi ples sa suprugom, trenutak koji su tjednima planirali.

- Pred naših petsto gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, no umjesto nje čekala me moja majka - napisao je.

Foto: Instagram

- Plesala je vrlo neprimjereno, a ja se nikada u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - naveo je. Prema tadašnjim izvještajima, Nicola je navodno u suzama napustila dvoranu.

Brooklyn je također iznio tešku optužbu da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na vlastito ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću djecu.

- Bili su uporni da potpišem prije datuma vjenčanja jer bi tada uvjeti ugovora stupili na snagu. Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikada više nisu isto ponašali prema meni - naveo je.