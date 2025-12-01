Dečko ili curica? Lana Jurčević pokazala trudnički trbuščić i pokrenula raspravu o spolu

Popularna pjevačica Lana Jurčević ponovno je u središtu pozornosti. Svojom najnovijom objavom na Instagramu raznježila je, ali i zaintrigirala tisuće pratitelja, pokazavši ponosno svoj trudnički trbuščić i pokrenuvši lavinu komentara simpatičnim pitanjem.

Na snimci 41-godišnja pjevačica blista u uskoj bijeloj pletenoj haljini koja savršeno ocrtava njezinu figuru u trudnoći. Uz stihove koji sugeriraju da se ne osjeća krivom što uživa u trenutku ("I don't even feel guilty about it"), Lana samouvjereno stavlja sunčane naočale i s osmijehom pozira kameri, dok je u prvom planu njezin trbuščić.

U opisu videa duhovito je istaknula dva najčešća pitanja s kojima se susreće u ovom razdoblju: "Curica ili dečkoooo?" i "U kojem si mjesecu?", prepustivši svojim pratiteljima da sami pokušaju odgonetnuti odgovore. Uz objavu je dodala i hashtag #DioMene, referirajući se na svoju novu pjesmu, ali i na novi život koji raste u njoj.

Komentari ispod objave odmah su se užarili od nagađanja, a Lanini pratitelji pretvorili su se u prave stručnjake za procjenu spola na temelju oblika trbuha. Mišljenja su podijeljena, a rasprava je zabavna i puna topline.

"Dečko! Nisko ide pupa", samouvjereno je napisala jedna pratiteljica, sugerirajući da oblik trbuha otkriva muško dijete. S druge strane, iskusna majka trojice dječaka ima drugačiju teoriju: "Ja imam tri dječaka i svaki put mi je trbuh išao nisko i bio okrugao ko lopta, mislim da će sada biti curica kod tebe."

Mnogi su se složili da Lana izgleda bolje nego ikad. "Prekrasna trudnica. Ovako lijepa samo curicu može nositi", glasi jedan od komplimenata, dok su drugi pragmatično zaključili: "Nebitan spol, samo da je živo i zdravo i da sve prođe u najboljem redu."

Foto: promo

Ovo je iznimno emotivno i uspješno razdoblje za Lanu. Nakon što se nedavno vratila na društvene mreže poslije gotovo deset mjeseci izbivanja, pjevačica je otkrila da sa svojim partnerom Filipom Kratofilom očekuje drugo dijete. Vijest je oduševila javnost, s obzirom na to da je par u prosincu 2023. dobio kćerkicu Maylu Lily.

Lana je nedavno priznala da je isprva skrivala sretne vijesti, no sada otvoreno dijeli svoju sreću. Osim na privatnom planu, Lana niže uspjehe i u karijeri; prije mjesec dana objavila je pjesmu "Dio Mene".