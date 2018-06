Depp bio u zatvoru zbog Moss, Madonna vezu uništila knjigom

Cher i Tom Cruise



Pjevačica Cher (72) 2008. je nakon desetljeća nagađanja priznala ljubavnu vezu s glumcem Tomom Cruiseom (55).



- On je fantastičan ljubavnik i svakako se nalazi u mojih top pet najboljih. Veza s Tomom bila je vruća i teška u isto vrijeme. Bio je pažljiv dečko - ponosno je piznala Cher kojoj nije smetalo što je glumac 17 godina mlađi od nje.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cruise je 1987. započinjao svoju glumačku karijeru, kada je Cher, pala na njegov šarm i opisala ga je kao vrlo sramežljivog, ali i priznala kako je bila luda za njim.



- Tom je bio jednostavno neodoljiv, ali je bio sramežljiv dečko. U srednjoj školi se osjećao kao 'stranac' i nitko nije pričao s njim - rekla je pjevačica.

Foto: YouTube screenshot

Cher je uvjerena kako bi veza uspjela da ih nisu razdvojile nesretne okolnosti. Prekinuli su 1986. godine kada se Tom zbog uloge u filmu 'Boja novca' iz Los Angelesa preselio u Chicago. Tamo se i oženio svojom prvom suprugom Mimi Rogers (62).

Justin Timberlake i Fergie

Kao 16-godišnjak pjevač i glumac Justin Timberlake (27) spetljao se s tada 23-godišnjom pjevačicom Fergie (43). Bilo je to 1996., a veza im nikada nije bila ozbiljna, no itekako su se dobro zabavljali, kako su kako su isticali njihovi prijatelji.

Foto: YouTube screenshot

Justin je 2012. oženio glumicu Jessicu Biel (36). Vjenčali su se u luksuznom resortu na jugu Italije i proveli su tamo nekoliko dana zabavljajući se s prijateljima. Supružnike je cijela proslava stajala 38 milijuna kuna od kojih je najveći dio otišao na najam prostora, vatromet i večeru. Pjevač i glumica zaljubili su se 2007., a nakon četiri godine odlučili su prekinuti. Ipak, ubrzo su se vratili jedno drugom i imaju sina Silasa Randalla (3).

Foto: Instagram

Fergie se 2009. udala za glumca Josh Duhamela (45), a njihov brak se raspao prošle godine, no još se nisu razveli. Bivši supružnici imaju sina Axla Jacka (4).

Foto: Instagram

Brooke Shields i Nicolas Cage

Glumica Brooke Shields (53) i glumac Nicolas Cage (54) hodali su 1987. kada su se pojavili zajedno na premijeri filma 'Opčinjena mjesecom' u New Yorku, a u vezi su izdržali godinu dana. Shields je kasnije priznala kako se više radilo o platonskoj ljubavi, ali da joj je glumac ponudio brak. Od toga ipak nije bilo ništa jer su oboje imali pune ruke posla u svojim karijerama, a vremenom su potpuno izgubili kontakt.

Foto: YouTube screenshot

Glumac je zaveo mnoge slavne kolegice. Bio je u vezi s Sarah Jessicom Parker (53) i, navodno, Angelinom Jolie (43). U braku je bio s Patriciom Arquette (50) i Lisom Marie Presley (50). No 2004. godine upoznao je konobaricu Alice Kim (34) u restoranu u kojem je ona radila. Alice ga je tražila autogram, a Nicolas joj je dao i broj telefona. Ljubav je brzo planula pa su se vjenčali iste godine, dok su iduće dobili dijete, sina Kal-El Coppolu (12)

Foto: PIXSELL

Shields je 17 godina u braku sa scenaristom Chris Henchy (54) te imaju kćeri Rowan (15) i Grier Hammond (12).

Foto: © Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Kate Moss i Johnny Depp

Manekenka Kate Moss (44) i glumac Johnny Depp (55) upoznali su se u veljači 1994. u kafiću u njujorškoj četvrti East Village. 'Kliknuli' su na prvu i to je bio početak divlje i neobuzdane romanse, tvrdi Maureen Callahan, autorica knjige 'Champagne Supernova' koja otkriva tajne slavnih.

Foto: YouTube screenshot

- Popili su nekoliko pića, u toaletu su šmrkali kokain i nakon toga otišli u njegovu hotelsku sobu. Tamo su bili cijelu noć i sljedeći dan jer je vani bila snježna oluja - piše Callahan. Kate i Johnny ubrzo su počeli zajedno izlaziti i žestoko tulumariti.

Nema kafića u kojem nisu bili, no najdraži im je ipak bio The Viper Room u Los Angelesu, klub kojem je Depp bio suvlasnik. Na proslavi Kateina 21. rođendana njihov zajednički prijatelj Jason Donovan predozirao se kokainom.

Foto: YouTube screenshot

- Kate i Johnny bili su mlađa verzija Keitha Richardsa i Anite Pallenberg. Drogirali su se kao da ne postoji sutra - piše u knjizi. Autorica dodaje kako se Kate često bojala da će je Depp ozlijediti jer je zbog droge imao česte promjene raspoloženja.

Najžešću svađu imali su u njujorškom hotelu. Depp je podivljao i razvalio apartman u kojem su bili. Svađa se toliko razbuktala da je osoblje hotela pozvalo policiju. Kad su došli, drogirana Kate sjedila je nasred sobe dok je Depp urlao na nju. Napravio je štetu od 55.000 kuna i proveo noć u zatvoru.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kate je zbog ovisnosti postala paranoična i sumnjala je da je Depp vara. Zvala ga je skoro svakih pet minuta, ispitivala gdje je. Nije joj smetalo što se i on drogira 'kao životinja', brinulo ju je samo što su razdvojeni zbog njegova posla i bojala se da je ne prevari. Deppu je s vremenom to postalo prenaporno te su 1997. on i Kate prekinuli.

Foto: Reuters/Pixsell

Kate i Johnny 1998. nakratko su se pomirili. Opet ju je ostavio i to javno i to tijekom intervjua koji je davao u sklopu promocije svog filma 'Strah i prijezir u Las Vegasu'. Prohodao je s glumicom Vanessom Paradis (45). Francuskinja je zatrudnjela nekoliko tjedana nakon što su prohodali. Kate je bila izvan sebe kad je to saznala. Mislila je da ju je Johnny izdao. To ju je potaknulo da se prijavi u kliniku za odvikavanje i mentalne bolesti u Londonu.

Foto: Genin Nicolas/ABACA/PIXSELL

Depp i Paradis bili su u vezi do 2012. kad ju je ostavio. Par ima kćer, glumicu Lily Rose (19) i sina Johna Christophera (16). Glumac se prošle godine razveo od kolegice Amber Heard (32), a brakorazvodna parnica je bila mučna jer ga je ona optužila za fizičko zlostavljanje.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

Moss se prije dvije godine razvela od Jamiea Hincea (49) s kojim je bila četiri godine u braku, a sad je u vezi si Countom Nikolai von Bismarckom (30). Manekenka ima kćer Lilu Grace (15) iz veze s urednikom Jeffersonom Hackom (46).

Madonna i Vanilla Ice

Nespojivi par bili su propali reper i pjevačica. Madonna (59) i Vanilla Ice (50). Započeli su vezu kad je on imao 24 godine, a ona 33. Glazbenik je rekao da ga je zabavljalo izlaziti sa starijom ženom, a skupa su izdržali osam mjeseci, 1991. godine

Foto: YouTube screenshot

Ostavio ju je, kaže, nakon što je izdala prljavu knjigu 'Sex' jer je imao osjećaj da ne bira muškarce. Nazvao ju je jeftinom. Nije mu smetalo što se stalno fotografirala i hodala polugola sve dok knjiga nije izašla na vidjelo. Tada ga je čak bilo i sram što je bio u vezi s pjevačicom.

Foto: YouTube screenshot

Pop pjevačica iza sebe ima brojne propale ljubavi, a jedna od najzapamćenijih je ona s glumcem Seanom Pennom (57). Madonna i Sean su vjenčali 1985., a razveli četiri godine kasnije. Brak su obilježile burne svađe i tučnjave. Ipak, posljednjih nekoliko godina bivši partneri ponovno su se zbližili i počele su kružiti glasine kako su ponovno zajedno.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Vanilla Ice se 1997. oženio sa Laurom Giarittom (47).

