PROGLASILI I DAN ŽALOSTI

Detalji posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića: Očekuju tisuće ljudi na ulicama Sarajeva...

Sarajevo: Pogled iz zraka na okupljanje građana u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mnogi će se danas oprosti od Halida Bešlića u Sarajevu. Komemoracija za njega kreće u 11 sati, a na gradskom groblju Bare očekuje se najmanje 30.000 ljudi...

Sarajevo se danas oprašta od glazbene legende Halida Bešlića, koji je preminuo prošlog tjedna u 72. godini. Komemoracija će biti održana u 11 sati u Narodnom kazalištu, nakon čega slijedi dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji te ukop na gradskom groblju Bare. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu proglašen je Dan žalosti, a Klix.ba navodi kako je diljem Sarajeva na snazi posebna prometna regulacija. 

Na komemoraciji će se Halidovi suradnici, prijatelji i članovi obitelji prisjetiti voljenog pjevača. Njega nisu obilježile samo pjesme, već i brojna humanitarna djela po kojima će ga pamtiti mnogi. Za sve građane koji ne uspiju ući u Narodno kazalište, na Kazališnom trgu Susan Sontag bit će postavljeni LED ekrani za praćenje komemoracije. 

Dženaza će se klanjati u 13:30 sati u haremu Gazi Husrev-begove džamije. Nakon toga, povorka s vozilom u kojem će biti tijelo pjevača kretat će se kroz Ferhadiju te će se kod Vječne vatre uključiti na glavnu ulicu. Iz Bešlićevog menadžmenta su objavili kako će povorka ići prema Barama te da će se od Halida moći oprostiti svi koji to žele. 

Ukop će biti u 15 sati na gradskom groblju Bare, a Klix.ba navodi da se očekuje barem 30.000 ljudi. Taj bi broj mogao biti i veći jer u Sarajevo pristižu brojni Halidovi obožavatelji iz regije, ali i iz svijeta. 

Iz MUP-a Kantona Sarajevo izvijestili su ranije kako će od 9 do 12.30 biti na snazi posebna prometna regulacija u ulicama Branila Sarajeva i Kulovića. Policija je također uputila apel građanima koji osobnim vozilima dolaze na dženazu da ih parkiraju dalje od stare gradske jezgre kako bi se izbjegle dodatne gužve. 

Očekuje se pojačan promet na svim prometnicama koje vode do gradskog groblja Bare. 

- Na magistralnoj cesti M18, na dionici Vogošća - Bare, zbog očekivanog povećanog priljeva vozila, moguće je privremeno preusmjeravanje teretnih motornih vozila na alternativne pravce - priopćila je policija. 

Najavili su i kako će, po potrebi, biti izmijenjen promet u ulicama Jakićeva, Betanija i Dejzina Bikića. U ulici Alipašina, od 12 do 17 sati, bit će zabranjen promet za teretna vozila, koja će se preusmjeravati na alternativne pravce. Policija je također upozorila građane da je upotreba dronova zabranjena. 

Tevhid će biti proučen u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 16 sati, nakon ikindije-namaza.

