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Diddy se potukao pa završio u samici, sada je vraćen u ćeliju

Piše Maša Mai Čigir,
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Diddy se potukao pa završio u samici, sada je vraćen u ćeliju
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Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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Diddy završio je u samici nakon navodne tučnjave s drugim zatvorenikom

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Sean Diddy Combs, koji je zbog navodne tučnjave u zatvoru završio u samici iz nje je sada i pušten, doznaje TMZ. Izvori tvrde kako je Diddy pušten iz izolacije u saveznom zatvoru FCI Fort Dix u New Jerseyju, gdje je završio nakon što se potukao s drugim zatvorenikom.

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TMZ je ranije izvijestio da se Diddy navodno sukobio s drugim zatvorenikom nakon što ga je ovaj vrijeđao i provocirao. Njih dvojica su se potom fizički sukobili, gurali su se i zadavali jedan drugome udarce prije nego što je zatvorsko osoblje brzo prekinulo sukob. Izvori za TMZ također su ranije rekli da se Diddy tijekom sukoba 'dobro držao', odnosno da se nije dao lako svladati. Međutim, zatvorski službenici odmah su ga nakon incidenta poslali u samicu. Još uvijek nije poznato hoće li Diddy zbog navodne tučnjave dobiti dodatnu disciplinsku kaznu.

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Diddy se trenutačno nalazi u saveznom zatvoru iz kojega bi trebao biti pušten 20. veljače 2028. Federalni zavod za zatvore ranije je za TMZ izjavio da ne otkriva interne informacije niti komentira disciplinske postupke povezane s pojedinačnim zatvorenicima, pozivajući se na pitanja privatnosti, sigurnosti i zaštite.

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