Diddy drugu godinu zaredom tortu jede iza rešetaka, prisjetili smo se svih njegovih veza...

Diddy, Puff Daddy ili P. Diddy umjetnička su imena koja je tijekom karijere koristio Sean Combs. Danas slavi 56. rođendan. Glazbeniku je ovo drugi rođendan zaredom koji provodi iza rešetaka, a trebali bi ga osloboditi 8. svibnja 2028. godine prema posljednjim informacijama.

Diddyju je početkom listopada ove godine izrečena presuda od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Također mu je naloženo da plati novčanu kaznu od 500.000 dolara te da sudjeluje u programima koji se bave mentalnim zdravljem i ovisnošću. Osuđen je po dvije točke optužnice zbog prijevoza radi prostitucije. Naime, rap mogul je prije četiri mjeseca proglašen krivim po dvije točke optužnice za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je izbjegnuo doživotni zatvor. Samo dva dana nakon što mu je odbijena oslobađajuća presuda i novo suđenje, 56-godišnji Diddy napisao je pismo na četiri stranica koje je uputio sucu, u kojem ga moli za 'milost'. Tužitelji su tražili da Combs bude kažnjen sa više od 11 godina zatvora (135 mjeseci). Obrana je pak tvrdila da bi optimalna kazna bila najviše 14 mjeseci, uzimajući u obzir da je Combs već proveo značajan period u pritvoru od rujna 2024. do presude.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

- Želim se ponovno osobno ispričati Cassie Ventura i svim žrtvama obiteljskog nasilja - rekao je Diddy pred sudom. Ispričao se svima koje je povrijedio te je od suca tražio milost.

Poznat je po varanju svojih djevojaka

Sean Combs je inače otac sedmero djece. Prvo biološko dijete, sina Justina, dobio je 1993. godine iz veze s modnom dizajnericom Misom Hylton. Hylton je postala zvijezda u svom poslu upravo zbog Diddyja, koji je u to vrijeme radio u diskografskoj kući te joj je pomogao da se probije na sceni tako da ju je angažirao u nekoliko glazbenih spotova. Par je prekinuo malo nakon što im se rodio sin, no do danas su ostali bliski.

Kim Porter je ljubio krajem 90-ih godina, a prvo dijete su dobili 1998. Zbog skrbništva nad sinom su bili na sudu, no unatoč tome su se mirili i prekidali još dugo godina. Combs i Sarah Chapman su 2006. čekali dijete, a u isto vrijeme je Porter bila trudna s njihovim blizancima. Medijima je tada govorila da se nikada u životu nije osjećala više izdanom. O svemu je saznala od prijateljice, a nije mogla vjerovati da joj on sam nije to rekao. Šutjela je o svemu što zna, a Diddy joj je tek nakon rođenja blizanaca sve priznao. Razišli su se 2007. godine, no ostali su u kontaktu sve do njezine smrti 2018. godine. Combs je nakon njezine smrti nekoliko puta na društvenim mrežama pisao o tome koliko mu je značila.

Jedna od njegovih najvećih ljubavi bila je Jennifer Lopez. Diddy i J.Lo. hodali su od 1999. do 2001., no prekinuli su zbog njegove nevjere. U intervjuima je znao isticati kako je bilo jasno da će ona postati svjetska senzacija. Ostali su bliski i nakon prekida, no rijetko su jedno o drugome govorili ružno.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Sarah Chapman i Diddy nikada nisu službeno bili par, no dugogodišnji su prijatelji. Spetljali su se dok je on hodao s Kim Porter te su dobili dijete zajedno.

Cassie Ventura i Sean Combs gotovo su deset godina bili zajedno. Često su prekidali, a njihova veza je bila vrlo turbulentna. Ventura je glazbenika tužila za silovanje i maltretiranje dok su hodali. U optužnici je navela da su se počeli viđati kada je njoj bilo 19, a njemu 37 te je taman potpisala ugovor za njegovu diskografsku kuću. Kasnije je priznala kako je pristala na vezu jer se bojala što bi joj mogao učiniti. Combs je imao potpunu kontrolu nad njezinim životom. U javnost su procurile i snimke njegovih brutalnih napada na Cassie. Kada je odlučila prekinuti s njim 2018., provalio joj je u stan te ju je silovao, stoji u optužnici. Njezina tužba je pokrenula lavinu istraga protiv Seana Combsa, koji je danas u zatvoru još sigurno do 2028. godine.

Foto: Ian West

Nakon Venture, Diddy je ljubio repericu Yung Miami. Svoju vezu su potvrdili u njezinom podcastu 2021. te su se 2023. zajedno pojavili na Met Gali. Nikada nisu htjeli etiketirati svoju vezu, a prekinuli su nekoliko mjeseci kasnije.

Ljubav s Danom Tran nikada nije potvrdio, no Diddy je 2022. dobio kćer s manekenkom.

Bogata glazbena karijera

Diddy je inače karijeru počeo u diskografskoj kući Uptown Records, gdje je bio šef za pronalazak talenata. Vlastitu kuću Bad Boy Records pokrenuo je 1993. te je zaslužan za karijere brojnih imena kao što su Notorious B.I.G., Mary J. Blige i Usher. I sam je bio glazbenik. Debitantski album "No Way Out" objavio je 1997. te je osvojio vrh Billboardove top ljestvice. Rušio je brojne rekorde u svijetu rap glazbe. Tijekom samostalne karijere je objavio pet studijskih albuma, od kojih je posljednji objavljen 2023. godine.

Godinama je krasio Forbesovu listu najbogatijih hip-hop glazbenika. Na policama ima i nekoliko važnih priznanja, među kojima su Grammy, BET i MTV nagrade. Combs je radio i kao producent na filmovima i serijama te je pokrenuo vlastitu liniju odjeće. Godine 2008. postao je prvi reper koji je dobio svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.