Odvjetnici P. Diddyja i njegova majka mole uvjetnu: 'Ići će na terapije i liječiti se od ovisnosti'
Sean 'Diddy' Combs u srpnju je na suđenju u New Yorku, proglašen krivim za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je oslobođen teških optužbi, koje su mu mogle donijeti doživotni zatvor. Naime, proglašen je krivim za transport u svrhu prostitucije, a oslobođen je optužbi za urotu u svrhu ucjenjivanja i dvije točke optužnice za trgovinu ljudima radi spolnog iskorištavanja.
Slavni reper koji se ne osjeća krivim, planira se žaliti na tu presudu.
Iako mu prijeti 20 godina iza rešetaka, njegov pravni tim se nada puno blažoj presudi. Njegovi odvjetnici tražili su od suca da mu izrekne kaznu od 14 mjeseci zatvora, a nakon toga bi uslijedilo uvjetno puštanje na slobodu.
Na uvjetnoj, Diddy bi se obavezno liječio od ovisnosti, išao bi na terapije i na grupno savjetovanje.
- U posljednje dvije godine, karijera i ugled gospodina Combsa su uništeni. Odslužio je više od godinu dana u jednom od najozloglašenijih zatvora u Americi, no iskoristio je tu kaznu na najbolji mogući način - napisali su njegovi odvjetnici sudu.
Obrana smatra da bi to bila 'jedina pravedna i poštena kazna koja se može izreći'. S obzirom na vrijeme koje je već proveo u pritvoru, to bi moglo značiti da bi nakon izricanja presude, uskoro mogao na uvjetnu.
Njegov pravni tim je, kao dio podneska, priložio čak 70 pisama podrške Combsovih najbližih ljudi, među kojima je i njegova obitelj. U dokumentima navode kako se liječi od ovisnosti o drogama i alkoholu, ali i da o njemu ovisi njegovo sedmero djece te njegova majka Janice (84). I ona se obratila sucu, moleći ga da joj omogući da preostale godine provede sa sinom.
Osim toga, odvjetnici su istaknuli kako se P. Diddy u zatvoru ponašao uzorno.
Podsjetimo, već ranije su Diddyjevi odvjetnici podnijeli molbu da ga se pusti da presudu sasluša sa slobode i ponudili milijun dolara jamčevine, no sudac je to odbio uz obrazloženje da je mogul pokazao 'nepoštovanje vladavine prava i sklonost nasilju'.
Kaznu će mu sud izreći 3. listopada.
