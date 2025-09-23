Odvjetnici P. Diddyja i njegova majka mole uvjetnu: 'Ići će na terapije i liječiti se od ovisnosti'

Sean 'Diddy' Combs u srpnju je na suđenju u New Yorku, proglašen krivim za kaznena djela povezana s prostitucijom, ali je oslobođen teških optužbi, koje su mu mogle donijeti doživotni zatvor. Naime, proglašen je krivim za transport u svrhu prostitucije, a oslobođen je optužbi za urotu u svrhu ucjenjivanja i dvije točke optužnice za trgovinu ljudima radi spolnog iskorištavanja.

Slavni reper koji se ne osjeća krivim, planira se žaliti na tu presudu.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Iako mu prijeti 20 godina iza rešetaka, njegov pravni tim se nada puno blažoj presudi. Njegovi odvjetnici tražili su od suca da mu izrekne kaznu od 14 mjeseci zatvora, a nakon toga bi uslijedilo uvjetno puštanje na slobodu.

Na uvjetnoj, Diddy bi se obavezno liječio od ovisnosti, išao bi na terapije i na grupno savjetovanje.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

- U posljednje dvije godine, karijera i ugled gospodina Combsa su uništeni. Odslužio je više od godinu dana u jednom od najozloglašenijih zatvora u Americi, no iskoristio je tu kaznu na najbolji mogući način - napisali su njegovi odvjetnici sudu.

Obrana smatra da bi to bila 'jedina pravedna i poštena kazna koja se može izreći'. S obzirom na vrijeme koje je već proveo u pritvoru, to bi moglo značiti da bi nakon izricanja presude, uskoro mogao na uvjetnu.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Njegov pravni tim je, kao dio podneska, priložio čak 70 pisama podrške Combsovih najbližih ljudi, među kojima je i njegova obitelj. U dokumentima navode kako se liječi od ovisnosti o drogama i alkoholu, ali i da o njemu ovisi njegovo sedmero djece te njegova majka Janice (84). I ona se obratila sucu, moleći ga da joj omogući da preostale godine provede sa sinom.

Osim toga, odvjetnici su istaknuli kako se P. Diddy u zatvoru ponašao uzorno.

Podsjetimo, već ranije su Diddyjevi odvjetnici podnijeli molbu da ga se pusti da presudu sasluša sa slobode i ponudili milijun dolara jamčevine, no sudac je to odbio uz obrazloženje da je mogul pokazao 'nepoštovanje vladavine prava i sklonost nasilju'.

Kaznu će mu sud izreći 3. listopada.