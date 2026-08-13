Diddy više nije u samici, evo kad bi trebao izaći na slobodu

Glazbeni mogul Sean 'Diddy' Combs (56) pušten je iz samice nakon tučnjave u saveznom zatvoru Fort Dix u New Jerseyju, no incident je doveo do još jedne promjene datuma njegova izlaska na slobodu. Combs, koji služi kaznu zbog optužbi povezanih s prostitucijom, sad je vraćen među opću zatvorsku populaciju, ali posljedice sukoba već su vidljive na njegovoj kazni.

Do incidenta je došlo prošlog mjeseca kad se Combs, prema izvještajima, sukobio s drugim zatvorenikom. Navodno je sve započelo nakon što je drugi zatvorenik vrijeđao i provocirao Combsa, koji je osjetio da ga se omalovažava te je odlučio 'uzeti stvar u svoje ruke'. Situacija je eskalirala u naguravanje i fizički obračun. Izvori iz zatvora tvrde da se Combs 'dobro držao' prije nego što su zatvorski čuvari intervenirali i razdvojili ih. Nakon tučnjave repera su smjestili u samicu kao disciplinsku mjeru.

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Njegov predstavnik za medije nije imao komentara na događaj. Savezni ured za zatvore također je ostao suzdržan.

- Zbog razloga privatnosti, sigurnosti i zaštite, ne objavljujemo informacije o uvjetima zatvaranja bilo kojeg zatvorenika, uključujući smještaj, niti raspravljamo o tome je li određeni zatvorenik predmet optužbi, istraga ili sankcija - stoji u priopćenju koje je Ured poslao portalu Page Six.

Tučnjava je dodatno zakomplicirala Combsov status i utjecala na datum njegova puštanja. Neposredno nakon sukoba, datum mu je bio pomaknut mjesec dana ranije, na 24. siječnja 2028. godine. Međutim, ta je odluka brzo poništena. Prema najnovijim podacima Saveznog ureda za zatvore, potvrđenim 4. kolovoza, novi datum Combsova izlaska sad je 20. veljače 2028. godine.

Ovo je samo posljednja u nizu promjena. Prije borbe, njegov datum izlaska bio je postavljen na 23. veljače 2028. No i taj je datum bio rezultat ranijih prilagodbi. Njegov prvotni termin, osmi svibnja 2028., pomaknut je na četvrti lipnja 2028. još u studenom 2025., nakon što je navodno prekršio više zatvorskih pravila. Tad su ga uhvatili kako konzumira 'domaći alkohol' i sudjeluje u zabranjenom telefonskom pozivu.

Sean Combs služi 50-mjesečnu zatvorsku kaznu nakon što je u listopadu 2025. osuđen po dvije točke optužnice za organiziranje prijevoza radi prostitucije. Presuda je uslijedila nakon višemjesečnog suđenja koje je proizašlo iz niza optužbi za seksualno zlostavljanje i iskorištavanje. Iako je oslobođen težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, koje su mogle rezultirati doživotnom kaznom, porota ga je proglasila krivim za manje teška djela.

Dok služi kaznu, Combsova pravna bitka se nastavlja. Njegovi odvjetnici podnijeli su žalbu u prosincu, tražeći njegovo hitno puštanje i tvrdeći da je njegova kazna 'nezakonita i neustavna'. Protiv njega je podneseno više od 70 građanskih tužbi koje sadrže optužbe za seksualno zlostavljanje. Nedavno je podignuta i nova tužba u kojoj ga bivši dječji glumac optužuje za seksualni napad koji se navodno dogodio 2007. godine.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

*Uz korištenje AI-ja