Nakon što se potukao u zatvoru smanjili mu kaznu? Diddy izlazi ranije iz zatvora, evo i kada

Sean "Diddy" Combs (56) trebao bi izaći iz zatvora mjesec dana ranije nego što je bilo predviđeno, pokazuju podaci američkog Saveznog ureda za zatvore (Federal Bureau of Prisons), koje je objavio ABC News.

Prema evidenciji zatvorskog sustava, novi očekivani datum njegova izlaska na slobodu je 24. siječnja 2028. godine. Razlog promjene nije naveden, a datum se može ponovno promijeniti ovisno o njegovu ponašanju u zatvoru i drugim okolnostima.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Combsov predstavnik nije želio komentirati novu informaciju o mogućem ranijem izlasku.

Podsjetimo, glazbeni mogul osuđen je u listopadu prošle godine na 50 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dvjema točkama optužnice koje se odnose na kaznena djela povezana s prostitucijom. Na presudu i izrečenu kaznu u međuvremenu je uložio žalbu.

Početkom ovog mjeseca američki mediji izvijestili su i da je Combs sudjelovao u fizičkom sukobu u saveznom zatvoru u kojem služi kaznu. Prema izvoru ABC Newsa, drugi zatvorenik navodno mu je dobacio uvredljiv komentar, što je izazvalo incident. Nakon sukoba Combs je, prema istom izvoru, završio u samici.

Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION

Glasnogovornik Saveznog ureda za zatvore tada je poručio kako institucija ne komentira uvjete boravka zatvorenika, disciplinske mjere ni druge pojedinosti vezane uz pojedine zatvorenike zbog zaštite privatnosti te sigurnosnih razloga.

Ni Combsov tim dosad nije komentirao navode o zatvorskom sukobu.

*uz korištenje AI-ja