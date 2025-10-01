Diddyju odbijen zahtjev za oslobađanje i novo suđenje, konačna presuda u petak

Sean “Diddy” Combs odbijen za oslobađanje i novi suđenje samo nekoliko dana prije izricanja presude

U dramatičnom razvoju pravne drame oko repera i poduzetnika Seana “Diddy” Combsa, sud je odbio njegov zahtjev za oslobađanje od optužbi i zahtjev za novo suđenje, i to svega nekoliko dana prije nego što bi trebala biti izrečen presuda.

Kako piše People.com, u utorak je sudac Arun Subramanian odbio Diddyjevu žalbu da se ponište optužbe ili da mu se dopusti novo suđenje.

Podsjetimo, Combs je proglašen krivim za transport u svrhu prostitucije, a oslobođen je optužbi za urotu u svrhu ucjenjivanja i dvije točke optužnice za trgovinu ljudima radi spolnog iskorištavanja.

Diddyjevi odvjetnici su tražili da mu se dodijeli novi sudski postupak ili da mu se “poništi” presuda, pozivajući se na proceduralne pogreške i nepravedne okolnosti tijekom suđenja. Sudac Subramanian u svojoj presudi kategorički je odbacio te argumente. S druge strane, tužitelji traže značajnu zatvorsku kaznu, pa su tako predložili minimalno 11 godina i tri mjeseca zatvora.

Diddyjeva obrana, pak, zatražila je maksimalno 14 mjeseci zatvora, uzimajući u obzir već odsluženo vrijeme u pritvoru, gdje je Combs smješten od rujna 2024. godine.

Uoči izricanja presude, Diddyjeva bivša partnerica Cassandra “Cassie” Ventura poslala je pismo sudu u kojem moli suca da uzme u obzir “mnoge živote koje je Sean Combs uzdrmao svojim zlostavljanjem i kontrolom”. To pismo dodatno pojačava emotivni i moralni pritisak u ovom slučaju, sugerirajući posljedice djela izvan same pravne sfere.

Sudac Arun Subramanian trebao bi izreći Diddyju konačnu presudu ovog petka, 3. listopada, kada će napokon biti poznata sudbina nekadašnje glazbene ikone.