Tko će zaslužiti pregaču? Nova epizoda 'MasterChefa' donosi šarolik spektar jela i izazova

Spektar okusa u trećoj audicijskoj epizodi 'MasterChefa' bit će šarolik. Svaki kandidat pod reflektorima ima tek pola sata da dokaže poznavanje pokoje kulinarske tehnike i smisao za okus, ali i da ispriča vlastitu priču. Žiri će secirati detalje, od filetiranja do gustoće umaka i balansa okusa, tražeći prije svega potencijal i kulinarsku viziju.

Kandidat Karlo Klanjčić svoj prolazak na audiciji pokušat će izboriti steakeom i pireom od batata.

-Očekujem da ću u pola sata uspjeti napraviti jelo kako sam zamislio - kazat će Karlo.

Prije pečenja mesa, dok je još sirovo, pokrit će ga folijom, a žiri će ga pitati zašto je to učinio. Karlo će se našaliti i kazati da ga je pokrio kako mesu ne bi bilo hladno. Kad ga budu pitali što je najbitnije za steake, Karlo će hitro odgovoriti: 'Da se ispeče'. Na pitanje Stjepana koje tehnike koristi u kuhanju, Karlo će odgovoriti: 'Tehniku snalaženja, ali mi baš i ne ide'.

Foto: Luka Dubroja

Žiriju će se predstaviti i Tatjana Krolo koja već godinama živi u Zagrebu.

- Nervozna sam, uzbuđena, velika su očekivanja - reći će Tatjana. S obzirom na to da je rodom iz Splita za žiri, Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Maria Mihelja, radit će riblje jelo s blitvom, a oradu će filetirati ispred poznatih chefova.

Antonio Detić iz Pušćina nepca žirija pokušat će osvojiti ribljim jelom te će im servirati grdobinu s palentom uz pire od graška. Po zanimanju je vozač kamiona te bi volio imati svoj 'food truck'. Smatra da bi mu MasterChef mogao biti dobra odskočna daska za ostvarenje tog sna.

- Volim se dokazivati. Pogotovo kad mi netko kaže da nešto ne mogu, ja se trudim dokazati da to mogu - istaknut će Antonio.

Konobarica Anamarija Hlevnjak radit će piletinu s njokima i zelenom kremom. Dok će pripremati jelo, uz veliku tremu, neće sve ići onako kako je zamislila.

- Noge mi se najviše tresu. Pomaknula bih se, ali noge mi se tresu - reći će Anamarija komentirajući svoju tremu pred žirijem.

Foto: Luka Dubroja

Povratnik u MasterChef, Krunoslav Jarić iz Augsburga u Njemačkoj vratit će se pred chefove. Svoju će pregaču pokušati zaraditi rižinim okruglicama s lososom i paniranim umakom od luka, iako kaže da je s ribom na 'vi'.

- Obećao sam da ću se vratiti, a svoja obećanja ispunjavam. Dosta sam se pripremao - kazat će Krunoslav kojem je na prošloj audiciji sve krenulo nizbrdo, pa se nada da će sada sve proći puno bolje.

U trećoj audicijskoj epizodi, vidjet ćemo i natjecateljicu Bojanu Bandu iz Sombora u Srbiji koja će za Stjepana, Maria i Gorana pripremiti desert – pijane šljive. Zbog nedostatka vremena, termički obrađene šljive hladit će na ledu.

- Bez obzira na to koliko volim slatko, ako mi netko posluži loše slatko neću sigurno biti oduševljena - komentirat će Bojana i time dati naslutiti da bi mogla pripremiti dobar desert, ali tek ćemo vidjeti hoće li to ovoj knjižničarki poći za rukom.

Foto: Luka Dubroja

Damjan Tepić iz Banja Luke u MasterChef dolazi ostvariti svoj dječački san.

- Želim taj san pretvoriti u javu. Odrastao sam na selu i većina namirnica koje pripremam je iz tog mjesta - istaknuti će Damjan te dodati da mu je taktika: 'U ljubavi i ratu je sve dozvoljeno'.

Svoju pregaču pokušat će zaraditi pripremom lungića u umaku od vrganja s palentom iz njegovog kraja.

Svoju MasterChef pregaču Gordana Domijan Novak iz Zagreba nada se dobiti savršenom pripremom tikvica punjenim s mljevenim mesom.

- Stalno jedem tikvice, ujutro, popodne navečer… - otkrit će Gordana. Neki će kandidati pokazati strpljenje i disciplinu, drugi će iznenaditi humorom i improvizacijom, ali svi će morati obraniti svoj tanjur dobrim i balansiranim okusima.

Tko će ostati miran pod pritiskom, tko će ispričati priču kroz lokalne namirnice, a tko će riskirati neobičnim spojem - doznat ćemo večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV!

Foto: Luka Dubroja