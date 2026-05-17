Dinastija Gucci: Priča o glamuru, pohlepi i ubojstvu koje je potreslo svijet mode

Priča o obitelji Gucci ima sve elemente trilera: golemo bogatstvo, obiteljske intrige, izdaju i hladnokrvno ubojstvo. Ubojstvo nasljednika Maurizija Guccija u ožujku 1995. nije bio samo kraj jednog života, već i simboličan kraj jedne ere za slavnu dinastiju. Godinama kasnije, priča je oživjela na velikom platnu u filmu Ridleyja Scotta s Lady Gagom u glavnoj ulozi.

Pad obiteljskog carstva

Maurizio Gucci, unuk osnivača, proveo je 1980-e u borbi za preuzimanje kontrole nad obiteljskom tvrtkom, istisnuvši pritom strica i rođake. Njegova vladavina bila je kratkog vijeka. Zbog ekstravagantnog trošenja i lošeg upravljanja, tvrtka je zapala u dugove pa je bio prisiljen prodati svoj udio investitorima iz Bahreina 1993. godine. Time je obitelj Gucci zauvijek izgubila kontrolu nad tvrtkom. Njegov poslovni pad poklopio se s raspadom braka s Patriziom Reggiani, ženom koja nije mogla podnijeti gubitak moći i statusa koji je nosilo to prezime.

"Crna udovica" i naručeno ubojstvo

Patrizia Reggiani nije skrivala ogorčenost. Nakon što ju je Maurizio 1985. napustio rekavši da ide na poslovni put s kojeg se nikad nije vratio, njezina ljubomora i bijes su rasli. Smatrala je da joj alimentacija od 650.000 eura godišnje nije dovoljna, nazvavši je "zdjelicom leće". Gubitak prezimena i saznanje da Maurizio planira vjenčanje s Paolom Franchi bili su konačni udarac. Opsjednuta statusom, potražila je pomoć vidovnjakinje Pine Auriemme kako bi unajmila plaćenog ubojicu. Na pitanje zašto sama nije pucala, kasnije je odgovorila: "Vid mi nije baš dobar. Nisam htjela promašiti."

Istraga i presuda

Ujutro 27. ožujka 1995., Maurizio je ubijen s četiri hica ispred ureda u Milanu. Slučaj je ostao neriješen gotovo dvije godine, sve dok anonimna dojava nije odvela policiju do Patrizie. Ključni dokaz bio je njezin dnevnik, u koji je na dan ubojstva zapisala jednu riječ: "paradeisos", grčku riječ za raj. Tijekom suđenja, unatoč tvrdnjama o nedužnosti, porota ju je proglasila krivom za organizaciju ubojstva i osuđena je na 26 godina zatvora. Odslužila je 18 godina, a puštena je 2016.

Filmska adaptacija i kontroverze

Film "Dinastija Gucci" donio je priču o zločinu novoj generaciji, a izvedba Lady Gage naišla je na pohvale. Ulozi se posvetila metodom, živeći kao Patrizia devet i pol mjeseci. Sama Reggiani izrazila je nezadovoljstvo.

​- Iritira me činjenica da me Lady Gaga glumi u novom filmu Ridleyja Scotta, a da nije imala obzira i osjećaja da dođe i upozna me - rekla je talijanskoj agenciji.

Obitelj Gucci također je oštro kritizirala film, navodeći da "krade identitet obitelji kako bi ostvarila profit" i prikazuje članove kao "neuke i neosjetljive".

*uz korištenje AI-ja



