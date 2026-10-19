Dino Jelusić među najvećima! S Brianom Mayem iz grupe Queen izveo 'Bohemian Rhapsody'

Dino Jelusić još se jednom našao među velikanima međunarodne glazbene scene. Na spektakularnom otvorenju osmog izdanja festivala Starmus u Santa Cruz de Tenerifeu nastupio je uz neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, predvođenih s Sir Brianom Mayem, Sarah Brightman i Andreom Bocellijem.

Foto: Alvaro Lopez

Jelusić je tijekom večeri izveo bezvremenski klasik grupe Queen 'Bohemian Rhapsody' uz Sir Briana Maya, legendarnog gitarista grupe Queen koji je i doktor astrofizike te jedan od osnivača Starmusa.

- Nastup uz Briana Maya bio mi je životna želja otkad pamtim i sve još uvijek djeluje poprilično nadrealno. Nastupati uz jednog od najvećih svih vremena definitivno je ostvarenje sna i bila mi je nevjerojatna čast - rekao je Dino nakon nastupa.

Foto: Alvaro Lopez

Dino je na festivalu nastupio i kao dio Starmus All Stars benda uz gitarista Rona “Bumblefoot” Thala, klavijaturista Dereka Sheriniana, bubnjara Marca Minnemanna i basista Rica Fierabraccija. Tijekom večeri sudjelovao je i u izvedbama pjesama “Innuendo”, “Who Wants to Live Forever”, “Life on Mars?” i drugima, a jedan od posebnijih trenutaka večeri bila je i suradnja s glazbenom divom Sarah Brightman. Zajedno su izveli skladbu “The Phantom of the Opera” iz istoimenog kultnog mjuzikla.

Foto: Alvaro Lopez

Starmus festival spaja glazbu, znanost, umjetnost i istraživanje svemira te na jednom mjestu okuplja dobitnike Nobelove nagrade, astronaute, znanstvenike i velika imena svjetske glazbene scene. Ovogodišnje izdanje pod nazivom “The Search for Truth” održava se od 17. do 22. listopada na Tenerifima i La Palmi. Među više od 40 ovogodišnjih govornika je i jedan od najpoznatijih astronauta na svijetu Chris Hadfield, bivši zapovjednik Međunarodne svemirske postaje kojeg je Hrvatska publika imala priliku upoznati prošle godine kada je u prosincu gostovao u Zagrebu s programom “A Journey Into the Cosmos” u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Foto: Alvaro Lopez

Nastup na Starmusu još je jedan veliki trenutak u uzbudljivoj godini za Dina i njegov matični bend Jelusick. Bend je ovog ljeta nastupio na Sweden Rock Festivalu, a zatim odradio četiri koncerta uz Judas Priest u Puli, Beogradu, Sofiji i Budimpešti.

Foto: Alvaro Lopez

Uskoro ih čekaju novi internacionalni nastupi i nove koncertne najave, a 6. studenoga izlazi i fizičko izdanje live albuma “Live at Home”, snimljenog na rasprodanom koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture u travnju 2024. Album će biti dostupan na vinilu, CD-u i DVD-u, a već ga je moguče poslušati na streaming servisima i YouTubeu. U tijeku su prednarudžbe putem službene stranice benda: https://www.rockdreams.be/jelusick/