Dirljiva priča o Halidu Bešliću: 'On i supruga napunili su starici kolica, račun je bio jako velik...'

Nakon što je prošlog tjedna preminuo poznati pjevač Halid Bešlić, mnogi obožavatelji i kolege oprostili su se od njega na društvenim mrežama emotivnim objavama. Osim toga, mnogi su se prisjetili dobrih dijela koje je glazbenik učinio kako bi pomogao sugrađanima. Na Facebook stranici 'Stanje na GP Maljevac - Izacic - Hadzin Potok' objavljeno je svjedočanstvo Vernese R. koja je ispričala kako su Halid i njegova supruga Sejda pomogli jednoj starici.

'Imam i ja Priču o Halidu. Bilo je to negdje 2010. ili 2011. godine, dok sam radila u Robotu na Ciglanama. Često nam je dolazila jedna starija gospođa koja je živjela preko puta. Bila je uvijek ljubazna i skromna. Jedno jutro dolazi ona opet na kasu, vadi stvari iz košare i kaže mi: 'Kćeri, otkucaj do deset maraka, a ako čaj može stati u to, dobro — ako ne, vratit ću ga.', započela je svoje svjedočanstvo. Vernesa je zatim ispričala kako je staričinih 10 maraka bilo taman dovoljno kada je otkucala sve proizvode.

Ono što su tada pokojni pjevač i njegova supruga učinili ostavilo je dubok utisak na nju: 'Ja sve otkucam i, eto, sve se nekako fino uklopilo u tih deset maraka. I baš u tom trenutku, iza nje stoji Halid sa suprugom. Kad je ta teta krenula prema izlazu, Halid i njegova žena pođoše za njom, uzeše kolica i svi se zajedno vratiše nazad u market. U međuvremenu, ja sam već otkucala Sejdi račun i ostavila joj vrećice da pričuvam. Kad su se vratili, vidim — Halid i njegova supruga imaju dvoja puna kolica. Na kraju, račun je bio preko 1.100 maraka'.

Ispod objave koja svjedoči o 'veličini' pokojnog glazbenika nanizali su se mnogi komentari. 'Ja od danas imam svog idola', 'Ljudina', 'Takav se još nije rodio niti će se roditi', 'To je bio Halid, duša za svakoga', samo su neki od njih.

Halid Bešlić, jedan od najpopularnijih pjevača narodne glazbe, preminuo je prošlog tjedna u 72. godini života. Osim kolega koji su mu posvetili dirljive objave, od glazbenika su se oprostili i mnogi obožavatelji na okupljanjima koja su organizirana diljem regije. Posljednji ispraćaj pjevača održat će se danas u Sarajevu.