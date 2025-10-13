Obavijesti

Show

Komentari 1
VELIKI HUMANITARAC

Dirljiva priča o Halidu Bešliću: 'On i supruga napunili su starici kolica, račun je bio jako velik...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Dirljiva priča o Halidu Bešliću: 'On i supruga napunili su starici kolica, račun je bio jako velik...'
Foto: Marin Ćuk Vurnek/Premier Media Group

Na društvenim mrežama objavljeno je još jedno svjedočanstvo koje govori o tome kakav je zaista čovjek bio Halid Bešlić. Priča o njegovom dobroti prikupila je malo manje od 40 milijuna lajkova.

Nakon što je prošlog tjedna preminuo poznati pjevač Halid Bešlić, mnogi obožavatelji i kolege oprostili su se od njega na društvenim mrežama emotivnim objavama. Osim toga, mnogi su se prisjetili dobrih dijela koje je glazbenik učinio kako bi pomogao sugrađanima. Na Facebook stranici 'Stanje na GP Maljevac - Izacic - Hadzin Potok' objavljeno je svjedočanstvo Vernese R. koja je ispričala kako su Halid i njegova supruga Sejda pomogli jednoj starici.

VJERNI PRIJATELJ I Halidov pas Bendžo tuguje za njime: 'On niti jede, niti pije...'
I Halidov pas Bendžo tuguje za njime: 'On niti jede, niti pije...'

'Imam i ja Priču o Halidu. Bilo je to negdje 2010. ili 2011. godine, dok sam radila u Robotu na Ciglanama. Često nam je dolazila jedna starija gospođa koja je živjela preko puta. Bila je uvijek ljubazna i skromna. Jedno jutro dolazi ona opet na kasu, vadi stvari iz košare i kaže mi: 'Kćeri, otkucaj do deset maraka, a ako čaj može stati u to, dobro — ako ne, vratit ću ga.', započela je svoje svjedočanstvo. Vernesa je zatim ispričala kako je staričinih 10 maraka bilo taman dovoljno kada je otkucala sve proizvode.

Ono što su tada pokojni pjevač i njegova supruga učinili ostavilo je dubok utisak na nju: 'Ja sve otkucam i, eto, sve se nekako fino uklopilo u tih deset maraka. I baš u tom trenutku, iza nje stoji Halid sa suprugom. Kad je ta teta krenula prema izlazu, Halid i njegova žena pođoše za njom, uzeše kolica i svi se zajedno vratiše nazad u market. U međuvremenu, ja sam već otkucala Sejdi račun i ostavila joj vrećice da pričuvam. Kad su se vratili, vidim — Halid i njegova supruga imaju dvoja puna kolica. Na kraju, račun je bio preko 1.100 maraka'.

NEUTJEŠNI FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Ispod objave koja svjedoči o 'veličini' pokojnog glazbenika nanizali su se mnogi komentari. 'Ja od danas imam svog idola', 'Ljudina', 'Takav se još nije rodio niti će se roditi', 'To je bio Halid, duša za svakoga', samo su neki od njih.

POSLJEDNJI ALBUM LEGENDARNOG PJEVAČA Halidov suradnik potvrdio da će izaći još pjevačevih pjesama
Halidov suradnik potvrdio da će izaći još pjevačevih pjesama

Halid Bešlić, jedan od najpopularnijih pjevača narodne glazbe, preminuo je prošlog tjedna u 72. godini života. Osim kolega koji su mu posvetili dirljive objave, od glazbenika su se oprostili i mnogi obožavatelji na okupljanjima koja su organizirana diljem regije. Posljednji ispraćaj pjevača održat će se danas u Sarajevu.

24SATA U SARAJEVU Sarajevo tuguje: Od Halida se oprostili bližnji i njegovi kolege, povorka krenula prema groblju
Sarajevo tuguje: Od Halida se oprostili bližnji i njegovi kolege, povorka krenula prema groblju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025