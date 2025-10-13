Halidov suradnik potvrdio da će izaći još pjevačevih pjesama

Fahrudin Pecikoza najavio je ono čemu se mnogi nisu nadali. Naime, hitmejker je u Avazovom studiju otkrio kako će izaći još nekoliko Halidovih pjesama. To je potvrdio i Samir Kadirić, dugogodišnji Halidov suradnik, ispred 20.000 obožavatelja na skupu ispred Vječne vatre u Sarajevu.

- Svima hvala, hvala puno Enisu Bešlagiću što je napravio ovo sve. Taj čovjek nije spavao tri dana. Bio je na svakom našem snimanju u posljednjih 4-5 albuma. Hvala za sve što je uradio i tu smo za njega u budućnosti - napomenuo je Kadirić, prenosi Avaz.

Usto, istaknuo je kako pjesme nisu još uvijek završene do kraja, a dosad neviđene pjesme trebale bi izaći uskoro da bi se mogao kompletirati album, što je bila i Halidova želja. Inače, pjesma koja je izašla, a naći će se na pjevačevom posljednjem albumu je 'Sejda', koju je Halid objavio iz bolnice i posvetio svojoj supruzi.

Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

