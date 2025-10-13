Inače, pjesma koja će se pronaći na još nedovršenom albumu je nedavno iz bolnice objavljena 'Sejda', koju je Halid posvetio upravo svojoj supruzi
Halidov suradnik potvrdio da će izaći još pjevačevih pjesama
Fahrudin Pecikoza najavio je ono čemu se mnogi nisu nadali. Naime, hitmejker je u Avazovom studiju otkrio kako će izaći još nekoliko Halidovih pjesama. To je potvrdio i Samir Kadirić, dugogodišnji Halidov suradnik, ispred 20.000 obožavatelja na skupu ispred Vječne vatre u Sarajevu.
- Svima hvala, hvala puno Enisu Bešlagiću što je napravio ovo sve. Taj čovjek nije spavao tri dana. Bio je na svakom našem snimanju u posljednjih 4-5 albuma. Hvala za sve što je uradio i tu smo za njega u budućnosti - napomenuo je Kadirić, prenosi Avaz.
Usto, istaknuo je kako pjesme nisu još uvijek završene do kraja, a dosad neviđene pjesme trebale bi izaći uskoro da bi se mogao kompletirati album, što je bila i Halidova želja. Inače, pjesma koja je izašla, a naći će se na pjevačevom posljednjem albumu je 'Sejda', koju je Halid objavio iz bolnice i posvetio svojoj supruzi.
Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.
