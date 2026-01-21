DJ s vjenčanja Beckhamovih otkrio je sve o neprimjerenom plesu Victorije Beckham...

Obiteljska drama Beckhamovih, koja već godinama tinja daleko od očiju javnosti, ponovno je buknula nakon šokantnih optužbi najstarijeg sina Brooklyna na račun majke Victorije. Dok se prašina još nije ni slegla, ulje na vatru dolio je i DJ Fat Tony, glazbenik koji je bio zadužen za atmosferu na raskošnom vjenčanju Brooklyna i Nicole Peltz u travnju 2022. godine.

Fat Tony, poznati londonski DJ i dugogodišnji prijatelj obitelji, odlučio je prokomentirati Brooklynovu tvrdnju da mu je majka 'otela' prvi ples i ponizila ga pred stotinama gostiju. Na svom je Instagram profilu podijelio isječak iz popularne BBC-jeve humoristične serije 'Motherland', u kojem lik Amande, koju glumi Lucy Punch, izvodi energičan i pomalo divlji ples.

- POV: Victoria Beckham tijekom Brooklynovog prvog plesa - napisao je uz video.

Da ne bi bilo zabune radi li se o šali, dodao je i zagonetan komentar: 'Stvarna snimka. Istina je, bio sam tamo!'.

Njegovu verziju događaja prvotno je potvrdio i njegov partner, Stavros Agapiou, koji je u komentaru, sad obrisanom, napisao: 'Bio sam tamo i jest, govori istinu'. Kasnije je objavio pomirljiviju poruku: 'Svaka mu čast što je napokon progovorio!', ali čini se da se nakon burnih reakcija ipak odlučio povući iz rasprave.

Ove izjave dolaze kao podrška šokantnim optužbama koje je Brooklyn iznio, tvrdeći da je Victoria 'plesala vrlo neprimjereno' s njim, zbog čega se 'nikada u životu nije osjećao neugodnije ili poniženije'. Prema njegovim riječima, cijela je situacija toliko pogodila njegovu suprugu Nicolu da je u suzama napustila dvoranu.

Izvor blizak paru za The Sun je izjavio kako je taj trenutak 'pokvario cijelu večer' jer je Nicola bila 'ponižena i bijesna što je zasjenjena na vlastitom vjenčanju'.

S druge strane, priča koju plasiraju izvori bliski Davidu i Victoriji potpuno je drugačija. Oni tvrde da u Victorijinim postupcima 'nije bilo nimalo zlobe', već da je bila samo 'malo pripita i dobro se zabavljala'. Prema njima, David i Victoria su 'zapanjeni' optužbama jer se pet stotina gostiju odlično provelo i nitko u tom trenutku nije imao prigovora na ples majke i sina.

Dodatnu sumnju na Brooklynovu priču baca i članak časopisa Vogue, objavljen neposredno nakon vjenčanja. U njemu stoji da su mladenci svoj prvi ples otplesali na pjesmu 'Can't Help Falling in Love', dok je pjevač Marc Anthony nastupio znatno kasnije. Prema tom izvještaju, Brooklyn je tada sam pozvao majku na ples, što je u potpunoj suprotnosti s njegovom tvrdnjom da mu je ona 'otela' romantični trenutak sa suprugom.

