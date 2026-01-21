Obavijesti

Show

Komentari 0
PODGRIJAO DRAMU

DJ s vjenčanja Beckhamovih otkrio je sve o neprimjerenom plesu Victorije Beckham...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
DJ s vjenčanja Beckhamovih otkrio je sve o neprimjerenom plesu Victorije Beckham...
6
Foto: Doug Peters

Fat Tony, poznati londonski DJ i dugogodišnji prijatelj obitelji, odlučio je prokomentirati Brooklynovu tvrdnju da mu je majka 'otela' prvi ples i ponizila ga pred stotinama gostiju

Admiral

Obiteljska drama Beckhamovih, koja već godinama tinja daleko od očiju javnosti, ponovno je buknula nakon šokantnih optužbi najstarijeg sina Brooklyna na račun majke Victorije. Dok se prašina još nije ni slegla, ulje na vatru dolio je i DJ Fat Tony, glazbenik koji je bio zadužen za atmosferu na raskošnom vjenčanju Brooklyna i Nicole Peltz u travnju 2022. godine.

TEŠKI DANI Prijatelji obitelji tvrde: Victoria je slomljena, a David je bijesan nakon Brooklynovih optužbi
Prijatelji obitelji tvrde: Victoria je slomljena, a David je bijesan nakon Brooklynovih optužbi

Fat Tony, poznati londonski DJ i dugogodišnji prijatelj obitelji, odlučio je prokomentirati Brooklynovu tvrdnju da mu je majka 'otela' prvi ples i ponizila ga pred stotinama gostiju. Na svom je Instagram profilu podijelio isječak iz popularne BBC-jeve humoristične serije 'Motherland', u kojem lik Amande, koju glumi Lucy Punch, izvodi energičan i pomalo divlji ples.

- POV: Victoria Beckham tijekom Brooklynovog prvog plesa - napisao je uz video.

Da ne bi bilo zabune radi li se o šali, dodao je i zagonetan komentar: 'Stvarna snimka. Istina je, bio sam tamo!'.

Njegovu verziju događaja prvotno je potvrdio i njegov partner, Stavros Agapiou, koji je u komentaru, sad obrisanom, napisao: 'Bio sam tamo i jest, govori istinu'. Kasnije je objavio pomirljiviju poruku: 'Svaka mu čast što je napokon progovorio!', ali čini se da se nakon burnih reakcija ipak odlučio povući iz rasprave.

IZBJEGAVA JE? Najstariji sin Davida Beckhama nije došao na njegovu proslavu: 'U svađi je s bratom zbog cure'
Najstariji sin Davida Beckhama nije došao na njegovu proslavu: 'U svađi je s bratom zbog cure'

Ove izjave dolaze kao podrška šokantnim optužbama koje je Brooklyn iznio, tvrdeći da je Victoria 'plesala vrlo neprimjereno' s njim, zbog čega se 'nikada u životu nije osjećao neugodnije ili poniženije'. Prema njegovim riječima, cijela je situacija toliko pogodila njegovu suprugu Nicolu da je u suzama napustila dvoranu.

Izvor blizak paru za The Sun je izjavio kako je taj trenutak 'pokvario cijelu večer' jer je Nicola bila 'ponižena i bijesna što je zasjenjena na vlastitom vjenčanju'.

S druge strane, priča koju plasiraju izvori bliski Davidu i Victoriji potpuno je drugačija. Oni tvrde da u Victorijinim postupcima 'nije bilo nimalo zlobe', već da je bila samo 'malo pripita i dobro se zabavljala'. Prema njima, David i Victoria su 'zapanjeni' optužbama jer se pet stotina gostiju odlično provelo i nitko u tom trenutku nije imao prigovora na ples majke i sina.

Foto: Instagram/

Dodatnu sumnju na Brooklynovu priču baca i članak časopisa Vogue, objavljen neposredno nakon vjenčanja. U njemu stoji da su mladenci svoj prvi ples otplesali na pjesmu 'Can't Help Falling in Love', dok je pjevač Marc Anthony nastupio znatno kasnije. Prema tom izvještaju, Brooklyn je tada sam pozvao majku na ples, što je u potpunoj suprotnosti s njegovom tvrdnjom da mu je ona 'otela' romantični trenutak sa suprugom.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Bivša predsjednica RH javila se s Antarktike, a potom je s gumenjaka skočila u ledeno more. Skok je bio kratak i pod nadzorom, ali dovoljan da se pretvori u jedan od najupečatljivijih trenutaka cijelog putovanja
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali
RASPLAKALI KANDIDATE

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: Da nema showa možda se nikad ne bi upoznali

Jedini par sezone, koji je i danas zajedno, ispričao je kako se ljubav odvija i iza kamera. Obitelji su njihovu vezu odlično primile, a zadovoljna su i njihova djeca
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026