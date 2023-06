Djevojka glumca vratima istukla njegovu kćer (13)? Zbog nje je uništio obitelj, bivša 'poludjela'

Kći glumca Ioana Gruffudda (49) optužila je njegovu djevojku Biancu Wallace (29) za zlostavljanje, navodeći da joj je australska glumica zalupila vrata o glavu i nanijela joj modrice dok je pokušavala pobjeći iz svoje kuće nakon žestoke svađe, kako piše Daily Mail.

Ella Evans (13), čija je majka Ioanova bivša supruga Alice Evans, iznijela je tvrdnje o svom ocu i njegovoj novoj partnerici dok je krajem svibnja protiv oboje podnijela zahtjev za zabranu prilaska na sudu u Los Angelesu.

U podnesku tinejdžerica traži zabranu prilaska Bianci na pet godina za sebe i svoju sestru Elsie (9), navodeći kako se boji da će ona zlostavljati i/ili nastaviti dopuštati da se zlostavljanje dogodi i njezinoj sestri.

Zahtjev za zabranu prilaska uključuje izjavu priloženu kao dokaz za Ellin slučaj, u kojoj ona prepričava događaj za koji kaže da se dogodio u stanu njezina oca 26. svibnja, kad je prvi put srela Biancu.

Tvrdi da je prepirka započela kao svađa oko Biancine prisutnosti na imanju, tijekom koje je tinejdžerica priznala da je počela gađati Ioana hranom. Ella, čiji su roditelji trenutno upleteni u dramatičnu bitku za skrbništvo nad njom i njezinom sestrom, zatim navodi da je pokušala pobjeći s imanja i da joj je Bianca zalupila vratima o glavu dok je pokušavala otići.

- U petak, 26. svibnja 2023., bila sam u policijskoj postaji West Hollywood, gdje se moji roditelji izmjenjuju po pitanju skrbništva. Otac je došao po mene i na kraju je odvezao mene i moju sestru u svoj stan da prenoćimo. Vidjela sam da je tatina djevojka, tužena, bila u stanu - stoji u Ellinoj tužbi.

- Znala sam za tuženicu, ali je nikad prije nisam srela. Bila sam jako ljuta na svog tatu jer je ovo bio posjet u kojem je ona trebala prespavati, a rekla sam mu ranije da ne želim upoznati njegovu djevojku s kojom sad živi - navodi se dalje.

Ona je poručila kako je bila 'toliko ljuta' na svog oca da je prolila mlijeko na njegov krevet, prosula senf po podu i bacila na njega sirovu zobenu kašu. Kao odgovor, kaže kako su je njezin otac i Bianca nazvali ‘manipulativnom‘, ‘uvredljivom‘ i ‘narcisoidnom‘.

Nakon svađe, Ella je odlučila da više ne može biti u tom stanu i pokušala je otići, tvrdeći da ju je Bianca pokušala zaustaviti podigavši ruke.

- Uspjela sam je zaobići i otvorila sam vrata. Uspjela sam izaći do pola vrata, ali dok sam još bila unutar okvira, tuženica je zalupila vratima, zbog čega su me vrata udarila po glavi, ali i po ruci. Ruka mi je bila nagnječena, a na glavi sam imala malu kvrgu - piše u dokumentu.

Podnesak uključuje i fotografije modrica na Ellinoj ruci i šaci, za koje kaže da ih je zadobila tijekom svađe. Prema Ellinim riječima, uspjela je izaći iz stana te je pokušala pobjeći niz stepenice dok je otac jurio za njom.

- Tata me sustigao i pokušavao spriječiti da odem, pokušavao me zgrabiti, a ja sam mu se izmicala. Stalno sam vrištala: 'Ne diraj me! Ne diraj me!‘. Uspjela sam pobjeći i istrčala sam van sa svojom sestrom - piše dalje.

Tinejdžerka tvrdi da je nazvala svoju dadilju, Gloriju Flores, koja je organizirala da otac jedne od Elsienih prijateljica, čovjek po imenu Dennis Hauk, dođe po njih.

Sljedećeg dana, kako kaže, njezina je majka Alice vidjela modricu na njezinoj ruci i odlučila pozvati policiju Beverly Hillsa, koja ih je uputila na postaju u Zapadnom Hollywoodu, na čijem se području navodni incident dogodio.

Ella traži da joj sud odobri petogodišnju zabranu prilaska za Biancu, koja bi spriječila glumicu da priđe na manje od 100 metara od tinejdžerice, njezine sestre, njihove kuće, njihovih škola i njihovog vozila. Također traži da sud naloži Bianci da plati troškove odvjetnika. Privremena mjera zabrane još nije izdana i bit će stavljena pred sud 23. lipnja.

Ellin izvještaj o šokantnom incidentu označava najnoviji dramatični razvoj u žučnoj obiteljskoj drami koja je započela 2021., kad je Ioan napustio svoju tadašnju suprugu Alice nakon 14 godina braka zbog nove partnerice. Od tad glumački par vodi žestoku brakorazvodnu parnicu.