Dok je J. Lo nastupala svi su gledali u njenu mamu: Wow, kakav ples, kako ona ima 80?!

Jennifer Lopez (56) posljednjih dana nastupa u Las Vegasu, a ne jednom od njenih nastupa pažnju je privukla i njena majka. Naime, usred pjesme 'Get Right', Guadalupe Rodríguez (80) se rasplesala u publici i potpuno se prepustila glazbi i atmosferi.

Gualdalupe je imala velik osmijeh na licu, a sa svojom zaraznom energijom brzo je privukla pažnju ostalih. Nije marila za poglede, već ju je ponijela atmosfera pa je počela plesati na glazbu svoje kćeri. Netko je to sve snimio, a snimka je brzo postala viralna.

'Wow, kakav ples', 'Naprijed mama', 'Sad vidim odakle Jenny to ima', 'Kakvi geni', 'Kako ova žena ima 80, 'One su primjer da jabuka ne pada daleko od stabla', samo su neki od komentara na ovaj video.

Više puta je Jennifer pričala kako je njena majka radila više poslova kako bi svojoj djeci osigurala bolju budućnost i uvijek ih poticala da slijede svoje snove. Upravo je ona prva primijetila Jenniferin talent za glazbu i ples te je upisala na satove pjevanja i plesa.

Lopez često ističe da je od majke naslijedila snagu, disciplinu i upornost. J. Lo ima i dvije sestre, Leslie i Lindu.