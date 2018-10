Dolazi nam još jedna komedija o epskom privatnom detektivu

Jedan od likova kojeg smo na filmskim i televizijskim ekranima vidjeli već nebrojeno mnogo puta svakako je i Sherlock Holmes. Taj veliki detektiv privlači pažnju čistom činjenicom da je nevjerojatno interesantan te da ga se može obraditi na nekoliko načina.

Jedan od tih načina je i komičan pristup, kojeg smo u sprezi sa Sherlockom Holmesom vidjeli u filmovima 'Bez traga' te u filmu 'Pustolovine pametnijeg brata Sherlocka Holmesa'. I jedan i drugi film primljeni su relativno dobro, posve moguće jer se nisu ismijavali s likom i djelom tog detektiva.

No sada pred nas dolazi film koji je odlučio prihvatiti malo drugačiji pristup. U pitanju je djelo 'Holmes & Watson', u kojem glavni glumci iz nekog posve neshvatljivog razloga obojica glume idiote te nesposobnjakoviće. Sam foršpan sa sobom nosi jednu solidnu dozu takozvanog 'krinđanja', to jest grčenja lica od nevjerice da je nešto ovoliko teško gledljivo uopće snimljeno.

U glavnim ulogama su John C. Reilly te Will Ferrell, dok se režije prihvatio Etan Cohen. Taj je redatelj i scenarist iza sebe ostavio nekoliko istinski kvalitetnih filmova, kao što su 'Idioti budućnosti' te 'Ljudi u crnom 3'. Na žalost, njegovih ruku djelo su i filmovi 'Tropska grmljavina' kao i 'Get Hard', pa je stoga teško sada dati ikakvu prognozu o nadolazećem filmu.

No da moramo po foršpanu suditi, rekli bismo da dolazi impresivno neduhovit i neuspješan film.

'The game is afoot', rekao je slavni detektiv, požurujući svojeg prijatelje kako bi krenuli s rješavanjem zločina. A s rješavanjem novih zločina film 'Holmes and Watson' kreće 21. prosinca ove godine.

